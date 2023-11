20 novembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 20 novembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Lucky Red e Studio Ghibli Italia hanno diffuso il poster italiano di Il ragazzo e l’airone, ultima fatica animata diretta da Hayao Miyazaki, al cinema dall’1 gennaio 2024 —> lo trovate dentro alla nostra recensione in anteprima

– Empire ha diffuso nel pomeriggio la prima immagine del remake di Nosferatu diretto da Robert Eggers, che getta un primo sguardo al personaggio di Lily-Rose Depp, Ellen, e ci mostra anche gli iconici artigli del mostruoso Conte Orlok, interpretato da Bill Skarsgård.

Nel film recitano anche Willem Dafoe, Nicholas Hoult ed Emma Corrin, oltre a Aaron Taylor-Johnson (Kraven il cacciatore), Simon McBurney (The Conjuring 2) e Ralph Ineson (The Witch). Non c’è ancora una data di uscita.

Questa la trama: “Una storia gotica di ossessione tra una giovane donna tormentata nella Germania del XIX secolo e l’antico vampiro transilvano che la perseguita, portando con sé un orrore indicibile”.

– Michael B. Jordan tornerà in regia per Creed IV, che è confermato essere in fase di sviluppo presso gli MGM Amazon Studios. La notizia è stata comunicata dal produttore di Creed III, Irwin Winkler, durante il fine settimana dell’evento Deadline’s Contenders Film: Los Angeles. Ha condiviso i seguenti dettagli:

“Stiamo progettando di realizzare Creed IV proprio adesso. Abbiamo un’ottima storia [e] un’ottima trama. Abbiamo subìto un piccolo ritardo a causa degli scioperi, ma tra un anno circa entreremo in pre-produzione”.

– AMC ha diffuso uno sneak peek della serie The Walking Dead: The Ones Who Live, spinoff che vede protagonisti Andrew Lincoln (Rick Grimes) e Danai Gurira (Michonne). Data di debutto: 25 febbraio 2024 su AMC e AMC+.

La trama: “La serie presenta un’epica storia d’amore di due personaggi cambiati da un mondo ormai cambiato. Tenuti separati dalla distanza. Da un potere inarrestabile. Dai fantasmi di ciò che erano. Rick e Michonne vengono catapultati in un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti … e, in ultima analisi, su una guerra contro i vivi. Riusciranno a ritrovarsi e a capire chi erano in un luogo e in una situazione mai visti prima? Sono nemici? Amanti? Senza l’altro, sono ancora vivi o scopriranno che anche loro sono i ‘morti che camminano’?”

Scott M. Gimple, Chief Content Officer dell’universo di The Walking Dead, è showrunner e produttore esecutivo.

Lo sneak peek:

– Netflix annuncia con la prima immagine ufficiale A.C.A.B. La Serie, progetto seriale in 6 episodi prodotto da Cattleya per la regia di Michele Alhaique, con protagonisti Marco Giallini, Adriano Giannini, Valentina Bellè, Pierluigi Gigante e Fabrizio Nardi.

La trama:

Una notte di feroci scontri in Val di Susa. Una squadra del Reparto Mobile di Roma resta orfana del suo capo, che rimane gravemente ferito. Quella di Mazinga (Giallini), Marta (Bellè) e Salvatore (Gigante), però, non è una squadra come le altre, è Roma, che ai disordini ha imparato ad opporre metodi al limite e un affiatamento da tribù, quasi da famiglia.

Una famiglia con cui dovrà fare i conti il nuovo comandante, Michele (Giannini), figlio invece della polizia riformista, per cui le squadre come quella sono il simbolo di una vecchia scuola, tutta da rifondare. Come se non bastasse il caos che investe la nuova formazione nel momento di massima fragilità interna, si aggiunge quello dato da una nuova ondata di malcontento della gente verso le istituzioni. Un nuovo “autunno caldo” contro cui proprio i nostri sono chiamati a schierarsi e in cui ogni protagonista è costretto a mettere in discussione il significato più profondo del proprio lavoro e della propria appartenenza alla squadra.

La serie – tratta dall’opera letteraria “ACAB” di Carlo Bonini – è ideata da Carlo Bonini e Filippo Gravino e scritta da Filippo Gravino, Carlo Bonini, Elisa Dondi, Luca Giordano e Bernardo Pellegrini, con lo story editing di Filippo Gravino.

– AMC Networks ha diffuso il primo trailer di Monsieur Spade, serie noir con protagonista Clive Owen ispirata al personaggio creato da Dashiell Hammet. Debutto previsto: 14 gennaio 2024 (in Italia ancora da definire).

La trama: “L’anno è il 1963 e il leggendario detective Sam Spade si gode la pensione nel sud della Francia. In contrasto con i suoi giorni da investigatore privato a San Francisco, la vita di Spade a Bozouls è pacifica e tranquilla. Ma il presunto ritorno si un suo vecchio avversario cambierà tutto. Sei amate suore sono state brutalmente assassinate nel convento locale. Mentre la città è in lutto, emergono segreti e vengono tracciate nuove piste. Spade scopre presto che gli omicidi sono in qualche modo collegati a un misterioso bambino che si ritiene possieda grandi poteri”.

Nel cast ci sono anche Cara Bossom, Denis Ménochet, Louise Bourgoin, Chiara Mastroianni, Rebecca Root e Stanley Weber, Matthew Beard e Jonathan Zaccaï.

Il trailer internazionale:

