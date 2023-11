25 novembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 25 novembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

– L’amministratore delegato e presidente della HBO, Casey Bloys, ha recentemente dichiarato di avere sempre sul suo tavolo delle sceneggiature in fase di sviluppo per il franchise di Il Trono di Spade (Game of Thrones) e ora lo scrittore George R.R. Martin – durante un’apparizione al Festival Bang – ha rivelato quanti sono gli spin-off che effettivamnte bollono in pentola:

In televisione abbiamo già il nuovo show, House of the Dragon, di cui sono appena terminate le riprese della seconda stagione e di cui presto pianificheremo la terza. Ma abbiamo anche altri otto spin-off in fase di sviluppo. La serie Dunk and Egg (Il cavaliere dei Sette Regni) ha ottenuto il via libera. Gli altri non ancora, ma ci stiamo ancora lavorando.

– Per molti è stata una sorpresa quando la Lucasfilm ha annunciato che Daisy Ridley sarebbe tornata a interpretare Rey Skywalker in un nuovo film di Star Wars, soprattutto perché l’attrice aveva precedentemente dichiarato di aver chiuso col personaggio. Il progetto è stato sviluppato dalla regista Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel) e dallo sceneggiatore Steven Knight (Peaky Blinders).

Parlando con Collider, Daisy Ridley ha parlato del suo stato d’animo durante la Star Wars Celebration:

“Mi stavo cagando addosso prima di salire sul palco, perché nessuno sapeva che ci sarei andata. Nessuno sapeva che sarei andata alla Celebration, a parte Kathy [Kennedy] e un paio di altre persone. Ero così nervosa. Oh, mio Dio. È stata un’accoglienza meravigliosa. Sono molto emozionata. La storia è davvero bella. Sto aspettando di leggere il copione perché, ovviamente, non ho altri aggiornamenti in merito. Non è quello che mi aspettavo, ma sono molto eccitata. Conosco la trama di un film. Questo non vuol dire che sia tutto qui, ma è quello che mi è stato comunicato per ota. E immagino che sarà il prossimo film, credo. Voglio dire, ancora una volta, non so, dopo gli scioperi e tutto il resto, quanto velocemente tutto ricomincerà a muoversi. Ma sì, per ora conosco la storia di un film e credo che la gente sarà molto eccitata.

– È stato recentemente condiviso il trailer di The Wait (La espera), folk horror andaluso diretto dal regista spagnolo F. Javier Gutiérrez (Before the Fall, Rings). Al momento non c’è una data di uscita.

La trama:

Eladio (Victor Clavijo), il custode di una tenuta di caccia, accetta una bustarella da un cacciatore veterano. Settimane dopo, tutta la sua vita inizia ad andare in pezzi. Quella che sembrava una grande occasione si trasforma infatti in una macabra discesa agli inferi quando scopre che la sua sventura potrebbe non essere del tutto casuale.

Il trailer internazionale:

