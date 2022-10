Amsterdam: la recensione del film diretto da David O. Russell infarcito di star

I film di David O. Russell – storicamente – tracimano, i suoi personaggi riescono a malapena a contenere i loro grandi sogni e le loro personalità ancora più sconfinate. Ma un’energia così sfrenata richiede una regia attenta, per evitare che lo sviliuppo diventi estenuante piuttosto che esuberante; una distinzione che Amsterdam non riesce a fare.

Anche se pieno di ambizioni e di momenti occasionalmente interessanti, questo giallo ambientato negli anni ’30 ostenta uno spirito libero che supera di gran lunga la sua storia contorta e i suoi protagonisti drammaticamente esili. L’aspetto visivo non potrebbe essere migliore, grazie ai dettagli d’epoca e all’incantevole fotografia di Emmanuel Lubezki, ma il consueto ‘massimalismo emotivo’ dello sceneggiatore e regista è troppo elevato e non abbastanza coinvolgente.

Prima fatica dietro alla mdp per David O. Russell dopo Joy del 2015, conta su un cast all-star, tra cui Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek e Robert De Niro. Nella sua sgargiantezza e nella sua ampiezza, Amsterdam assomiglia al plurinominato American Hustle, un successo commerciale considerevole (251 milioni di dollari incassati in tutto il mondo) che, allo stesso modo, era vagamente basato su eventi reali, ma è difficile che il filmmaker faccia il bis.

Nella New York del 1933, il medico Burt (Bale) e l’avvocato Harold (Washington) sono due amici di lunga data che si sono conosciuti in Francia mentre combattevano nello stesso reggimento durante la Prima Guerra Mondiale.

Ma quando il loro anziano ufficiale comandante Bill Meekins (Ed Begley Jr.) viene trovato morto – e l’autopsia suggerisce che sia stato assassinato – Burt e Harold decidono di andare a fondo della questione. Le loro indagini li porteranno a ricongiungersi con Valerie (Robbie), un’infermiera che li aveva assistiti durante la Grande Guerra, si era innamorata di Harold e poi era scomparsa.

Toccando ogni tema, dal fascismo al razzismo, Amsterdam guarda al passato per raccontare i problemi del presente, immergendo i nostri tre eroi in una storia piena di intrighi, romanticismo e tocchi da commedia dark (a causa delle gravi ferite riportate da Burt in battaglia, ora ha bisogno di un occhio di vetro, che tende a cadere nei momenti più inopportuni).

Eppure David O. Russell avvolge le sobrie preoccupazioni del suo film con un look elegante, accentuato dai costumi glamour di J.R. Hawbaker e Albert Wolsky e dalla ricca scenografia di Judy Becker.

Questo è solo uno dei modi in cui Amsterdam si ubriaca della sua stessa spettacolarità, passando con disinvoltura da un’epoca all’altra, sfoggiando la voce fuori campo di due diversi personaggi e rallentando di tanto in tanto il febbrile slancio in avanti per concentrarsi sulla nascente attrazione tra Harold e Valerie (la mdp fluttuante di Lubezki è particolarmente utile per la storia d’amore, conferendo un tocco fiabesco).

Sfortunatamente, l’allegria di Amsterdam non può portare David O. Russell e i suoi attori oltre a un certo punto. Il legame tra Burt e Harold risulta sempre superficiale e, nonostante il ritratto ultra-chic di Margot Robbie di questa gentile infermiera, non riesce a domare un personaggio pieno di stranezze. In effetti, molti attori dell’enorme ensemble sembrano essere stati incoraggiati a fornire interpretazioni leggermente esagerate e consapevolmente “d’altri tempi”.

Malek e Anya Taylor-Joy interpretano un’eccentrica coppia di coniugi con un legame inaspettato con Valerie, mentre Andrea Riseborough è frustrantemente sopra le righe nel ruolo della spocchiosa moglie di Burt. Con l’eccezione di un Robert De Niro ben trattenuto, nel ruolo di un generale cupo che emerge come bussola morale del film, il cast di supporto è “colorato” senza essere particolarmente memorabile.

Detto questo, Amsterdam può essere a volte divertente, l’imprevedibilità della storia e il desiderio dei personaggi principali di trovare il loro posto nel mondo – un tratto familiare nei protagonisti delle opere di David O. Russell – sono a intermittenza avvincenti.

Sebbene Christian Bale si spinga spesso all’estremo quando lavora con il regista, indossando parrucche assurde per rappresentare anime sconsiderate, egli individua in Burt un uomo che è stato fisicamente (e psichicamente) distrutto dalla guerra, ma che rifiuta di abbandonare il suo ottimismo nei confronti delle persone.

Ci sono una dolcezza e una vulnerabilità vincenti in questo ruolo che l’intreccio troppo fitto e sempre più complicato di Amsterdam non riesce a soddisfare. Invece, Burt e i suoi amici si addentreranno in una classica tana del Bianconiglio carica di cospirazioni mentre indagano sull’omicidio di Meekins, che sfocerà in una rivelazione pesante – anche se apparentemente basata sui fatti – che per molti spettatori non sarà particolarmente soddisfacente.

Come in American Hustle, lo sceneggiatore e regista vuole coniugare una narrazione avvincente con un commento riflessivo sull’America, dipingendo un ritratto poco lusinghiero di una nazione che dimentica troppo facilmente coloro che hanno combattuto nelle sue guerre, mentre si bea del mito della sua ineguagliabile grandezza.

Molte delle persone che Burt, Harold e Valerie incontrano sono ciniche o corrotte ma, come è tipico di David O. Russell, i suoi protagonisti hanno conservato la loro vena idealista. La gioiosa e indulgente sfacciataggine di Amsterdam intende celebrare questa giocosa sfida, trasformando un whodunnit potenzialmente teso in una ‘semplice’ eccitante e divertente avventura. Ma una qualità che un tempo si muoveva agile in mezzo al caos orchestrato dal filmmaker questa volta sembra essere assai forzata.

Di seguito trovate il trailer italiano di Amsterdam, nei cinema dal 27 ottobre:

