Brendan Fraser su La Mummia: “Con Rachel Weisz dubitammo del successo del film”

La Mummia (The Mummy) di Stephen Sommers del 1999 – e i suoi successivi sequel – sono diventati col tempo dei piccoli classici, tra i film preferiti di un paio di generazioni di fan. Si tratta di titoli che ancora oggi sono apprezzati dalle famiglie e dagli amanti dell’avventura, ma prima del successo planetario del primo capitolo, i due protagonisti non erano affatto sicuri del risultato.

In una recente intervista video con GQ, la star Brendan Fraser ha infatti ricordato la sua trepidazione per l’accoglienza di La Mummia. Sia lui che la collega Rachel Weisz non erano certi del tipo di film che avevano girato:

Quando il film stava per uscire non avevamo idea di cosa sarebbe successo. È una commedia? È un film d’azione? È un film d’avventura, romantico, tutte queste cose insieme, oppure nessuna? Sento ancora la voce di Rachel che mi dice: ‘Oh no, ci confischeranno le nostre carte dell’Actor’s Equity Association!’. Che diavolo significa? Abbiamo sbagliato qualcosa? Siamo stati troppo innaturali nella recitazione? Io so di esserlo stato.

Evidentemente, il non essere riconducibile a un genere preciso è stato uno dei punti di forza di La Mummia.

Solo un mese fa, Brandan Fraser si è detto tra l’altro disponibile a tornare nel ruolo di Rick O’Connell in un eventuale La Mummia 4.

