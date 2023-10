Dark Harvest: la recensione del film horror diretto da David Slade (su Prime Video)

Uno dei principali problemi di Dark Harvest è che Richie non deve nemmeno partecipare alla ‘caccia’. E sbraca poi completamente quando lui si trova di fronte alle prime avversità. Costantemente enfatizza quanto sia pronto per questa notte, eppure non potrebbe essere meno preparato di così. Nessuno sembra avere un piano solido, il che è strano dato che i partecipanti degli anni precedenti erano così pronti.

È qualcosa che non si può proprio fare a meno di trovare fastidioso, e che rende Richie immediatamente antipatico. La sua evoluzione è troppo ovvia per farci bere una ‘deviazione’ del genere, e danneggia il personaggio. È troppo incapace e fallisce quasi sempre.

Emyri Crutchfield (la serie Fargo) diventa quindi facilmente il membro del cast più in palla, con dark Harvest che ne giova quando è in scena. Il suo minutaggio resta comunque scarso e, alla fine, anche lei soffre di troppa inazione. Un plauso va anche a Jeremy Davies (Black Phone), sempre professionale. Ma tutti gli altri sono piuttosto dimenticabili.

I ragazzi si mescolano infatti al punto che viene da chiedersi come mai gli sceneggiatori si sono presi la briga di dar loro delle storie personali. E assistiamo a così tanti omicidi gratuiti che presto si inizia a perdere il conto. E sebbene un po’ di sana violenza bruta non guasti mai in un horror, una delle grandi rivelazioni ha ben poco senso.

Detto questo, David Slade ha sempre cura dell’aspetto visivo nei suoi film, e qui non fa eccezione. Nel corso dei 90 minuti di Dark Harvest non mancano riprese eleganti. Eppure, avariate sciocche scelte dello script lasciano perplessi. Forse sarebbe meglio spegnere il cervello e semplicemente godersi il film per quello che è, altrimenti la frustrazione non può che salire.

Fa sempre un po’ ridere quando gli adolescenti sono così sicuri di sé e poi un momento dopo falliscono nel compiere quanto promesso. E questo accade ripetutamente in Dark Harvest. E sebbene questo aspetto rispecchi certamente la vita reale, diventa inevitabilmente comico nel film, specie perché entra in conflitto con l’aura ‘leggendaria’ della cittadina.

Non mancano infatti i momenti involontariamente divertenti, su tutti quando i ragazzi si arrabbiano per il digiuno. Sono così capricciosi al riguardo che è difficile non ridere.

Anche le incongruenze nella gestione della violenza sono difficili da comprendere. Un minuto prima ci sono ragazzi troppo spaventati persino per afferrare un’arma, quello seguente sono disposti a uccidere per un po’ di carne. E tutto perché dovevano digiunare? Una motivazione molto debole, specialmente quando tutti conoscono le conseguenze, eppure, nonostante abbiano visto altri essere uccisi davanti a loro, sembrano ancora non avere una marcia in più.

Dark Harvest soffre inoltre costantemente del dilemma tra ‘prenditi un minuto per spiegare il problema’ e il rimanere in silenzio e far montare la tensione. Nessuno dice nulla di significativo quando dovrebbe farlo. Tutto è richieste di aiuto oppure silenzio.

Ad ogni modo, va lodata la conclusione, che quasi (quasi) fa chiudere un occhio su come ci si è arrivati. Il problema, però, è che il finale avrebbe dovuto essere l’intero terzo atto. Avremmo dovuto vedere qualche punizione per le persone cattive, non solo un’implicazione di ciò che accadrà.

Sfortunatamente, le incoerenze e la mancanza di azione di quasi tutti i personaggi rendono Dark Harvest una visione molto deludente. Si arriva ai titoli di coda detestando tutti e senza aver trovato un senso. Che poi sono due sensazioni che un film non dovrebbe lasciare mai, specie se il potenziale lasciava sperare in ben altro.