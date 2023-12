Denis Villeneuve su Messia di Dune: “C’è lo script, ma servirà tempo”

Parlando con la stampa sudcoreana, Denis Villeneuve ha parlato dell’adattamento cinematografico del romanzo Messia di Dune (Dune Messiah), il secondo del Ciclo di Dune di Frank Herbert.

Queste le sue parole:

Si trova in fase di scrittura proprio ora . La sceneggiatura è quasi finita, ma non è finita … Ci vorrà un po’ di tempo … C’è il sogno di girare un terzo film … per me avrebbe assolutamente senso.

Al momento, questo è però un progetto in cui il regista canadese non si butterà a capofitto.

Dopo aver girato i primi due film di Dune in sequenza, pare che voglia prendersi una pausa dalla saga e dedicarsi prima a qualcos’altro.

Di seguito trovate il trailer italiano di Dune – Parte 2, in uscita nel 2024:

