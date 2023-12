Dossier: il film live action di Cowboy Bebop con Keanu Reeves quasi pronto e mai girato

Nel 2008, fu annunciato che un film live-action di Cowboy Bebop sarebbe stato sviluppato per la 20th Century Fox dal produttore Erwin Stoff, e non molto tempo dopo fu annunciato che Keanu Reeves avrebbe interpretato il protagonista Spike Spiegel.

A posteriore un classico caso di ‘What if … ?’, un po’ come vedere Nicolas Cage nel Superman Lives di Tim Burton, un altro progetto che non ha mai visto la luce a Hollywood.

Il film venne effettivamente sviluppato da Stoff, insieme al regista della serie animata Shinichirō Watanabe, dal supervisore della sceneggiatura originale Keiko Nobumoto e dal presidente dei Sunrise Studios Kenji Uchida. Tutti quanti sarebbero poi stati coinvolti come produttori.

In un’intervista con iF Magazine, Erwin Stoff disse:

Ho un’ammirazione sconfinata per i suoi creatori, tanto che la nostra prima e principale preoccupazione sarà un reale grado di fedeltà del tono nel nostro film, a quel mix di generi e così via.

E non sorprende che Stoff volesse coinvolgere Keanu Reeves, poiché aveva già lavorato con lui in A Scanner Darkly – Un oscuro scrutare nel 2006.

La sceneggiatura di Cowboy Bebop venne scritta da Peter Craig (The Town, The Batman, Top Gun: Maverick) e – a quanto sappiamo – era vagamente basata sul primo episodio dell’anime Asteroid Blues e sull’ultimo, The Real Folk Blues (maggiori dettagli si trovano su Scriptshadow),

Parlando del live action e dello script, la star confermava durante un AMA su Reddit del 2013:

Pare che Cowboy Bebop non vedrà la luce con me come protagonista. La sceneggiatura che è stata scritta era fantastica e sorprendente, ma sarebbe costato circa mezzo miliardo di dollari per realizzarla, e anche se ho desiderato e sperato di girare quel progetto, ora stiamo lavorando per cercare di realizzare Bill & Ted 3.

Avete capito bene, a quanto pare il progetto venne messo da parte a causa di un budget evidentemente considerato troppo elevato dallo studio.

Ad ogni modo, questa era – almeno a grandi linee – la trama del lungometraggio:

Ambientato in un lontano futuro, in cui quella del cacciatore di taglie interplanetario è una professione in voga, una taglia viene messa a sorpresa sulla testa di un cacciatore di taglie, così lui dovrà scoprire chi vuole incastrarlo e ucciderlo prima di diventare vittima della sua stessa professione.

Invece, anni dopo abbiamo ottenuto un deludente adattamento seriale ‘made in Netflix’ (la recensione), cancellato dopo appena una stagione.

Di seguito trovate il trailer deepfake di Cowboy Bebop:

