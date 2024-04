Dossier: The Batman (2022), dentro alla causa legale per plagio tra Chris Wozniak e Warner Bros

Forse saprete che qualche tempo fa è stata intentata una causa contro il film The Batman di Matt Reeves (la recensione), sostenendo che la Warner Bros. e il regista avessero plagiato la storia raccontata. La causa è stata intentata da Christopher Wozniak, sceneggiatore di fumetti per la DC Comics e artista freelance fin dagli anni Novanta.

Il giudice distrettuale statunitense Paul Engelmayer ha recentemente stabilito che la WB e Matt Reeves non hanno ‘copiato’ la storia di Wozniak, intitolata “The Ultimate Riddle” (ora re-intitolata “The Blind Man’s Hat”), che egli ha sottoposto alla DC numerose volte dopo averla scritta nel lontano 1990.

Christopher Wozniak ha anche affermato di aver inviato la storia a un produttore cinematografico, Michael Uslan, nel 2008 come base per la sceneggiatura proprio del futuro The Batman.

Quando la causa è stata inizialmente annunciata, l’avvocato di Chris Wozniak ha affermato:

Ci sono così tante espressioni originali della storia del mio cliente che si trovano nel film dell’imputato che crediamo si tratti di un chiaro caso di violazione del copyright. Le somiglianze sono troppo inquietanti per essere accidentali.

Nella sua sentenza, il giudice Engelmayer non solo ha dato ragione alla WB, ma ha anche sottolineato che nella storia di Wozniak:

L’uso del personaggio di Batman e degli elementi protetti che lo circondano è un atto di chiara e palese violazione del copyright.

È stato anche sottolineato che la struttura della storia del film The Batman era troppo comune per essere all’origine di una causa legale. Il giudice non ha ritenuto che Chris Wozniak avesse alcuna prova concreta che la Warner Bros. fosse entrata in contatto con la sua storia e l’avesse poi ‘rielaborata’ in The Batman.

I documenti del tribunale sono stati resi pubblici e includono una dichiarazione di Matt Reeves, che ha rivelato di essere stato inizialmente contattato nel gennaio 2017 per dirigere la versione del film di Ben Affleck e di non voler raccontare quella storia.

Ha dichiarato:

La Warner Bros. mi ha inviato una sceneggiatura preesistente scritta da uno sceneggiatore di nome Chris Terrio e dallo sceneggiatore e regista Ben Affleck. Dopo averla letta, ho deciso che la storia e il film che ne derivava non erano un progetto che sentivo di voler realizzare. Se la Warner Bros. avesse voluto usare questa sceneggiatura preesistente, avrebbe dovuto usare un altro regista.

Ho anche detto loro che avevo un’idea per una storia originale di Batman che avevo concepito io: una storia poliziesca di Batman in cui la soluzione del caso portava a scoprire qualcosa di inaspettatamente personale per Batman. Alla Warner Bros. è piaciuta l’idea e mi ha ingaggiato per realizzare The Batman.

Non ho utilizzato alcun materiale della precedente sceneggiatura scritta da Chris Terrio o altro materiale fornito dalla Warner Bros. oltre ai personaggi e all’universo di Batman.

Ha anche parlato delle note ricevute dallo studio e di come queste abbiano influito sui gadget che ha poi utilizzato o scartato nella storia. È piuttosto interessante avere un’idea del progetto e di come Matt Reeves non fosse affatto interessato a dirigere il film che Affleck e Terrio stavano mettendo insieme. Per chi se lo chiedesse, quel film sarebbe stato incentrato sullo ‘smantellamento’ della vita di Bruce Wayne da parte di Deathstroke.

Di seguito trovate il nuovo trailer doppiato in italiano di The Batman, che arriverà nei nostri cinema il 3 marzo 2022, che ci dà un ulteriore assaggio delle su atmosfere:

