Dungeons & Dragons: cast completo, data di uscita e titolo per il nuovo adattamento per il cinema

A oltre due anni e mezzo dalle prime concrete notizie in merito, Paramount Pictures ha rivelato oggi che il titolo del film diretto a quattro mani da Jonathan Goldstein e John Francis Daley che porterà nuovamente sul grande schermo il popolare gioco di ruolo sarà Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves).

Tra i protagonisti ci sono Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head e Hugh Grant.

Chris Pine ha precedentemente parlato del tono generale del film, dicendo:

Quello che posso dire è che ci siamo divertiti moltissimo a realizzarlo. Ci sono state molte risate sul set. Lo descriverei come Il Trono di Spade mescolato con un po’ di La Storia Fantastica e un pizzico di Monty Python e il Sacro Graal. È molto divertente. Ci sono molte emozioni. È vivace, ricorda sinceramente gli anni Ottanta, c’è un po’ di I Goonies lì dentro.

Jonathan Goldstein ha spiegato:

Vogliamo che sia divertente. Non è una commedia vera e propria, ma è un film fantasy d’azione con molti elementi comici e personaggi di cui speriamo la gente si divertirà davvero a guardare le avventure.

John Francis Daley ha chiarito:

Non abbiamo voluto falsare il genere fantasy o prenderlo in giro, ma abbiamo voluto trovare un modo di girarlo differente rispetto a quanto visto prima. Lo stesso formato di Dungeons & Dragons è così interessante e divertente, incentrato sul pensiero critico e sulla mente del giocatore e sul trovare modi per far funzionare le cose dopo che sono andate male.

Questa la trama ufficiale:

Un ex Harper trasformatosi in ladro scappa di prigione con la sua compagna, una donna barbara, e si unisce a un mago privo di talento e a un druido – ultimo arrivato nella squadra – nel tentativo di derubare il truffatore imbroglione che ha rubato tutto il loro bottino della rapina che li ha portati dietro le sbarre e l’ha usato per diventare il Signore di Neverwinter. Tuttavia, il traditore è alleato di un potente Mago Rosso che ha in serbo qualcosa di molto più sinistro.

In attesa del trailer, di seguito trovate il video con l’annuncio del titolo di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, che arriverà nei cinema americani il 3 marzo 2023:

