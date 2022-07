Full trailer per Bodies Bodies Bodies: in casa morte e finti amici, fuori impazza la bufera

A qualche mese dal primo assaggio, A24 ha diffuso ora il poster e il nuovo trailer di Bodies Bodies Bodies, horror denso di dark humor presentato in anteprima mondiale all’ultimo SXSW Film Festival.

Il film è stato diretto da Halina Reijn e scritto a molte mani da Kristen Roopenian, Sarah Delappe, Chloe Okuno (V/H/S/94, Watcher), Joshua Sharp e Aaron Jackson.

Questa la trama ufficiale:

Quando un gruppo di ricchi ventenni organizza un party durante un uragano in una remota villa di famiglia, un gioco di società prende presto una svolta mortale in questo sguardo fresco e divertente che parla di pugnalate alle spalle, di falsi amici e di una festa andata molto, molto male.

Il cast di Bodies Bodies Bodies – che è stato classificato Rated R per ‘Violence, bloody images, drug use, sexual references, and pervasive language’ – include Amandla Stenberg (The Hate U Give), Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm), Pete Davidson (The Suicide Squad), Rachel Sennott (Shiva Baby), Myha’la Herrold (Generation), Chase Sui Wonders (Palm Springs), and Lee Pace (Guardians of the Galaxy).

In attesa di capire quando – e se – lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il full trailer internazionale di Bodies Bodies Bodies, che arriverà nei cinema americani il 12 agosto, che ci dà un assaggio di cosa succederà:

Fonte: YouTube