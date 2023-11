Full trailer per Rebel Moon – Parte 1 (film Netflix): Zack Snyder cerca speranza nell’universo in fiamme

Titolo originale : Rebel Moon - Part One: A Child of Fire , uscita : 15-12-2023. Budget : $83,000,000. Regista : Zack Snyder.

A qualche mese dal teaser, Netflix ha ora diffuso il full trailer e il poster di Rebel Moon – Parte 1: figlia del fuoco, fanta-action in 2 parti che è stato diretto – e co-sceneggiato con Shay Hatten (Army of the Dead) e Kurt Johnstad (300) – da Zack Snyder.

Deborah Snyder ha dichiarato:

Ha un po’ di Star Wars. Ha un po’ di tutto. È un po’ come Il Signore degli Anelli, un po’ come Il Trono di Spade con gli intrighi di palazzo. Ed è davvero molto di quello che c’è nella testa di Zack.

Questa la trama ufficiale:

Quando una pacifica colonia ai margini di una galassia si trova minacciata dagli eserciti di una tirannica forza dominante, Kora (Sofia Boutella), una misteriosa sconosciuta che vive tra gli abitanti di un villaggio, diventa la loro migliore speranza di sopravvivenza.

Incaricata di trovare combattenti addestrati pronti ad unirsi a lei per prendere parte ad un’impossibile lotta, Kora riunisce un piccolo gruppo di guerrieri: estranei, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da mondi diversi che condividono la comune necessità di redenzione e vendetta.

Mentre l’ombra di un intero Regno si abbatte sulla più improbabile delle lune, viene intrapresa una battaglia per il destino di una galassia e, nel mentre, nasce un nuovo esercito di eroi.

Tra i protagonisti di Rebel Moon ci sono anche Ed Skrein, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae, Ray Fisher, Stuart Martin, Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi, Sky Yang, Michiel Huisman (“The Haunting of Hill House”), Cary Elwes (Saw), Corey Stoll (“The Strain”) e Alfonso Herrera (“The Exorcist”).

Zack Snyder ha detto:

Questo sono io, cresciuto come fan di Akira Kurosawa e di Star Wars. Esprime il mio amore per la fantascienza e per una gigantesca avventura. La mia speranza è che anche questa diventi una IP di massa e un universo che possa essere costruito.

In effetti, la storia era originariamente stata pensato come un progetto collegato al mondo di Star Wars.

Di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di Rebel Moon – Parte 1: figlia del fuoco, che finirà nel catalogo di Netflix il 22 dicembre, che ci dà un’ulteriore idea dell’aspetto visivo e del tono del film:

