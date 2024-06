Handling the Undead: la recensione del film di zombi norvegese di Thea Hvistendahl

Nel seminale Zombi del 1978, George A. Romero si prendeva qualche minuto per descrivere gli ultimi sussulti di una stazione televisiva che cercava di dare le notizie mentre lo staff veniva evacuato in fretta e furia e il mondo esterno iniziava a sgretolarsi nel caos. “I morti sono tornati in vita”, spiegava uno scienziato intervistato da un’emittente, e bisognava sparare loro in testa e bruciarne i corpi per esser certi di non vederli ritornare ancora e ancora.

Continuava facendo poi notare come non importasse che avessero l’aspetto dei nostri amici e familiari: era semplicemente cadaveri rianimati e avrebbero dovuto essere ‘smaltiti’ di conseguenza.

Il film d’esordio della regista norvegese Thea Hvistendahl, Handling the Undead – tratto dal romanzo L’estate dei morti viventi del 2005 di John Ajvide Lindqvist, già autore anche di Lasciami entrare e Border – prende questa storica idea e la estende a un intero lungometraggio, raccontando le vite di diverse persone che affrontano il lutto e l’improvviso ritorno a casa dei loro cari recentemente deceduti.

Sfortunatamente, tra il capolavoro di George Romero e quest’ultima fatica ci sono stati quattro decenni di film sugli zombi, che batte un terreno così familiare che è quasi sorprendente che qualcuno abbia pensato che valesse la pena realizzarlo.

I tre filoni narrativi di Handling the Undead coinvolgono: Anna (Renate Reinsve) e suo padre Mahler (Bjorn Sundquist), entrambi silenziosamente sprofondati nella depressione dopo la perdita del giovane figlio di Anna; l’anziana Tora (Bente Borsum), che viene presentata al funerale della compagna Elisabet (Olga Damani), appena scomparsa; e David (Anders Danielsen Lie) e sua moglie Eva (Bahar Pars), alle prese con l’imminente festa di compleanno del figlio e con il brutto atteggiamento della figlia adolescente ribelle.

La 35enne Thea Hvistendahl introduce questi personaggi e le loro vite nel modo più solenne e lugubre possibile. Il film è girato con un implacabile pallore grigio, la macchina da presa scorre glacialmente su spazi abitativi per lo più vuoti e disadorni.

L’inquadratura widescreen è costituita in gran parte da spazio negativo, i protagonisti di Handling the Undead sono stipati ai margini dell’immagine o oscurati dall’architettura di porte e finestre. È tutto estremamente cupo, persino opprimente, e questo prima dell’arrivo dei non-morti.

Mahler sta visitando la tomba di suo nipote quando sente un leggero bussare da sotto la terra; prontamente dissotterra la bara. Eva ha un incidente e muore al Pronto Soccorso dell’ospedale, prima di tornare improvvisamente in vita (con un battito cardiaco debole e livelli di ossigeno pericolosamente bassi, come nota un’infermiera).

Elisabet torna a casa di Tora nel cuore della notte, con grossi lividi violacei sulla schiena in cui si sono accumulati sangue o liquido di imbalsamazione. Inizia così il lungo e laborioso processo per decidere cosa fare della donna ‘resuscitata’.

Come gli adattamenti cinematografici dei precedenti romanzi di Lindqvist, Handling the Undead confonde spesso la lentezza con la gravità. Passa quasi metà del film prima che si verifichi lo strano evento che rianima i morti e, sebbene ci siano alcuni tentativi di esplorare le implicazioni più ampie di questi eventi (sembra che si tratti di un evento mondiale …), si tratta in gran parte di un horror-drama scandinavo su piccola scala e claustrale, che si svolge quasi interamente in interni.

Ci sono pochissimi dialoghi, e mentre Renate Reinsve e Anders Danielsen Lie sono in genere interpreti molto carismatici – hanno recitato recentemente insieme nel pregevole La persona peggiore del mondo, anche se qui non condividono alcuna scena – la regista chiede loro di recitare quasi esclusivamente attraverso il linguaggio del corpo ed espressioni facciali tristi e confuse.

È abbastanza evidente che Handling the Undead voglia dire qualcosa sul dolore, ma non è chiaro cosa voglia dire esattamente, se non che la perdita è davvero triste.

E la scelta estetica principale del film, che consiste nel mescolare la lunga tradizione degli zombi con lo stile cinematografico compassato tipico del cinema artistico (non è un caso che sia stato presentato al Sundance), non è nemmeno particolarmente innovativa: la serie del 2012 Les Revenants e La notte ha divorato il mondo (2018) ci erano arrivati prima.

Detto questo, Handling the Undead non è una visione mortifera, grazie alla regia raffinata e alle interpretazioni misurate, ma – in fin dei conti – semplicemente non riesce a farsi particolarmente notare all’interno di un sottogenere da tempo saturo.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Handling the Undead:

