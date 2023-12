Hard Days: la recensione del film diretto da Michihito Fujii (su Netflix)

Thriller d’azione che riesce a turbare e tenere sul filo del rasoio lo spettatore nelle sue 2 ore complessive, Hard Days del giapponese Michihito Fujii (The Journalist) – da poco distribuito direttamente su Netflix – si configura come secondo remake del sudcoreano “A Hard Day” di Kim Sung–Hoon del 2014.

Con un inizio dal tono ansiogeno, quasi da psico dramma, Hard Days si rivela carico di colpi di scena e ribaltamenti di ruolo. La cattiveria e la colpa rimbalzano astutamente da un personaggio all’altro, dipingendo un mondo pervaso dalla quasi totale mancanza di umanità; vivere non è che una strenua lotta alla sopravvivenza, solo chi è ai vertici della piramide sociale può trarre profitto e disporre a piacimento delle persone e del denaro, come un burattinaio che si diverte con le sue marionette, chi sta sotto può tranquillamente soccombere.

La trama è in realtà piuttosto lineare: il poliziotto Yuji Kudo (Nobi Nakanishi), tartassato di chiamate e diviso tra i problemi con la moglie la figlioletta e le indagini per corruzione sul suo luogo di lavoro, in cui sarà proprio lui a rimetterci più di tutti, riceve una nuova telefonata dall’ospedale che lo informa della morte della madre.

Subito dopo aver riagganciato, in un susseguirsi senza fine di sventure e di morte, investe per errore un ragazzo apparso all’improvviso dal ciglio della carreggiata. Le scene successive saranno un susseguirsi di disperazione e tentativi di disfarsi del corpo che culmineranno col riporre il nuovo cadavere assieme a quello della madre.

Nel frattempo dovrà scontrarsi fino alla fine con un nemico che ha visto tutto e che anzi sa quasi fin troppo di questa vicenda.

Yuji Kudo appare dalle scene iniziali di Hard Days come un protagonista già distrutto dall’esistenza, una sorta di antieroe soverchiato dall’ansia e dall’incapacità di gestire le paure e gli eventi.

Solamente in alcune situazioni riesce a progettare stratagemmi e trappole per vincere il suo acerrimo nemico Takayuki Yazaki (Gô Ayano), anche lui interessato a recuperare la bella quantità di soldi nascosta.

I flashback inaspettati ci fanno invece comprendere le dinamiche di potere dietro la fittizia realtà che vediamo.

Le vittorie sono però solamente momentanee e illusorie, il nemico che sembrava definitivamente sconfitto riappare inaspettatamente e sferra un altro attacco, in un loop eterno di lotte fino all’ultimo sangue.

Sono proprio i volti insanguinati a fare da padroni nel finale di Hard Days, in un continuo alternarsi di inseguimenti e fughe, lotte per il potere e per il denaro, tutti sono corruttibili e nessuno resta immacolato.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Hard Days, in esclusiva nel catalogo di Netflix dall’1 dicembre:

