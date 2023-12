Il Mondo Dietro di Te: guida all’interpretazione del film di Sam Esmail (su Netflix)

Titolo originale : Leave the World Behind , uscita : 22-11-2023. Regista : Sam Esmail.

Guardando Il Mondo Dietro di Te / Leave the World Behind (la recensione), l’adattamento cinematografico di “Lasciati il mondo alle spalle” di Rumaan Alam – pubblicato nel 2020 (anche in Italia), non si può che provare una certa angoscia verso il futuro prossimo.

Non solo. Il thriller apocalittico scritto e diretto da Sam Esmail (creatore della serie Mr. Robot) per Netflix ci lascia con una serie di interrogativi in sospeso che aumentano ulteriormente il nostro senso di inquietudine, lasciandoci al contempo confusi su alcuni degli aspetti fondamentali.

È dunque utile esplorare insieme certi dettagli che facilmente possono passare inosservati sparsi lungo tutto il film per comprendere meglio l’enigmatico finale.

Partiamo dalla trama:

Amanda Sandford (Julia Roberts) prenota un una casa per le vacanze sperduta in mezzo ai boschi per un weekend in famiglia lontano da tutto. Il loro soggiorno è appena iniziato quando, nottetempo, un uomo che afferma di essere il proprietario della villa, GH (George) Scott (Mahershala Ali) e sua figlia Ruth (Myha’la), si presentano senza preavviso alla porta affermando che sia in corso un cyberattacco su larga scala.

In effetti, Internet e le reti di comunicazione sono fuori uso, ma le due famiglie faticano a fidarsi l’una dell’altra, ma dovranno imparare a collaborare per far fronte a una situazione che sta degenerando rapidamente.

Segue una possibile spiegazione in 3 punti – Spoiler Alert!

1) I titoli dei 5 segmenti in cui è diviso coincidono con le fasi di un’ipotetica manovra per rovesciare dall’interno il governo di un paese occidentale descritta da George a Clay (Ethan Hawke) alla fine del film, mentre sono seduti in macchina fuori dalla casa di Danny (Kevin Bacon).

E ci forniscono una prima importante chiave di lettura. Se infatti le prime due parti, “La Casa” e “La Curva”, fungono più che altro da introduzione e si riferiscono agli eventi che avvengono in quella sezione, le successive tre, intitolate “Il Rumore”, “Il Diluvio” e “La Fine”, non si limitano solo a descrivere i rispettivi capitoli, ma rimandano anche alle fasi della suddetta manovra: “Il Rumore” prelude allora all’isolamento, progettato per “rendere il bersaglio sordo e muto“.

“Il Diluvio” rimanda al caos sincronizzato creato, per l’appunto, da attacchi sincronizzati e disinformazione tramite di fake news contraddittorie, come gli opuscoli rossi con scritte in arabo trovati da Clay. In ultimo, “La Fine” è connessa alla fase Tre, il “Colpo di stato”, ed è anticipata in Il Mondo Dietro di Te dalle esplosioni che vediamo nella città all’orizzonte.

2) Danny sembra aver previsto tutto mentre carica il pick-up di provviste, ma, come GH afferma, sarebbe ‘normale routine’ per l’uomo. Eppure, quando rincontra GH e Clay, Danny spiega loro che la prova di un’imminente crisi emergeva chiara dalle notizie sui giornali, come l’improvviso e repentino ritiro dei diplomatici russi dal suolo statunitense.

Secondo lui si tratterebbe di un attacco da parte dei cinesi o dei coreani, ma la considerazione si basa su informazioni poco attendibili fornite da un suo amico a San Diego, città in cui sono stati diffusi opuscoli rossi – simili a quelli in arabo trovati sganciati da un aereo sopra i campi – ma con scritte in una lingua asiatica, ‘coreano o cinese’ secondo Danny.

Dopo aver visto il volantino raccolto da Clay, Danny conclude quindi con un sorriso amaro: “Ci siamo fatti tanti nemici nel mondo, alcuni di loro si sono coalizzati magari”.

3) Dopo aver assistito sgomenti a una petroliera che si incaglia violentemente sulla spiaggia, i Sandford tornano a casa e Amanda e Clay vedono un branco di cervi nel cortile sul retro. La notte successiva, alcuni fenicotteri atterrano nella piscina e si vedono stormi di uccelli volare durante tutto il film. Sul finale, altri cervi circondano addirittura Ruth e Amanda in modo insolitamente minaccioso.

Ma perché gli animali si comportano in modo così strano?

Un indizio ci viene dato da un breve avviso che Clay ascolta in radio mentre cerca di andare in città: secondo rapporti ufficiali dell’ultimo minuto, le ricadute dell’attacco informatico in corso hanno portato a un disastro ambientale catastrofico, nella parte sud degli Stati Uniti a cui sono seguite migrazioni anomale di varie specie di animali.

La petroliera sulla spiaggia, le news alla radio e i fenicotteri in piscina sarebbero quindi tutti indizi delle catastrofi ambientali su larga scala nel paese, che avrebbero spinto gli animali a nord, fino ai dintorni di New York.

Insomma, tutti dettagli celati in bella vista da Sam Esmail in Il Mondo Dietro di Te a cui prestare massima attenzione.

Di seguito trovate una scena in italiano di Il Mondo Dietro di Te, nel catalogo di Netflix dall’8 dicembre:

