Il Signore degli Anelli: Andy Serkis ricorda il primo giorno imbarazzante come Gollum sul set

Titolo originale : The Lord of the Rings: The Return of the King , uscita : 17-12-2003. Budget : $94,000,000. Regista : Peter Jackson.

Prima che Gollum diventasse uno dei personaggi più iconici della storia del cinema potenziato dalla CGI, Andy Serkis ha dovuto lanciarsi in un territorio sconosciuto con una forma di recitazione in motion capture che avrebbe fissato nuovi standard per l’intera industria.

Ma, nel suo primo giorno nei panni della creatura contorta sul set de Il Signore degli Anelli, Serkis non fu accolto con stupore, bensì con confusione… e risate da parte del regista Peter Jackson.

Durante un recente panel dedicato alla saga, tenutosi al Chicago Comic & Entertainment Expo, Serkis ha raccontato l’esperienza bizzarra di quando si è calato per la prima volta nella pelle di Gollum. Stava girando Il ritorno del re, ed era entrato in produzione in ritardo, molto dopo che il resto del cast e della troupe aveva già trovato il proprio ritmo.

Questo rese il suo ingresso ancora più imbarazzante: “I film vengono girati in ordine sparso, e la mia prima scena era la 765 del terzo film. Ricordo di essere strisciato sul set, iniziando a diventare Gollum con indosso la mia tutina di lycra sottile, e poi entrare nel personaggio. E poi Peter Jackson che rideva di me. Tutta la troupe si chiedeva ‘Chi è questo tipo, e che diavolo sta facendo qui? Potete toglierlo dall’inquadratura? Dobbiamo girare questa scena.’ Credo che nessuno sapesse davvero cosa stessi facendo lì, quel primo giorno.”

Oggi la motion capture è diventata una tecnica comune nei grandi blockbuster: Avatar, Il pianeta delle scimmie, The Batman, persino Cocainorso hanno utilizzato attori in mocap per dare vita a creature incredibili. Ma nei primi anni 2000, sembrava… strano.

Soprattutto quando si indossava una tutina attillata di lycra e si ringhiava come un goblin davanti a una troupe scettica. È assurdo pensarci ora: Serkis, colui che ha praticamente ridefinito la performance capture, guardato con sospetto sul set come se fosse capitato nel film sbagliato. E Jackson che rideva… dev’essere stato davvero surreale da vedere dal vivo.

Eppure, l’interpretazione di Serkis nel ruolo di Gollum è stata straordinaria, e non solo ha dato al personaggio una profonda emotività, ma ha anche riscritto le regole su cosa potesse essere la recitazione. L’intero panorama della motion capture è cambiato dopo Il Signore degli Anelli, e Serkis ne è diventato il pioniere indiscusso. Ora Serkis è pronto a dirigere il nuovo capitolo del franchise con The Hunt for Gollum. E tornerà anche a interpretare la creatura contorta da cui tutto è cominciato.

© Riproduzione riservata