John Wick: “All’inizio si pensava a un 75enne; un paio di star anziane molto note sul taccuino”

Il franchise di John Wick si è rivelato uno dei più interessanti degli ultimi anni, grazie anche alla performance del protagonista Keanu Reeves, capace di dare vita a un nuovo e insolito eroe del cinema action. Eppure, è stato recentemente rivelato che per la prima versione del personaggio si era pensato a un uomo di 75 ann.

Originariamente il ruolo era infatti stato scritto per un attore del calibro – e dell’età – di Harrison Ford o Clint Eastwood, ma che quando la sceneggiatura è finita in mano alla star di Matrix, tutto è cambiato.

Queste informazioni provengono da un libro scritto dal produttore Basil Iwanyk intitolato They Shouldn’t Have Killed His Dog: The Complete Uncensored Ass-Kicking Oral History of John Wick, Gun Fu, and the New Age of Action.

Nella pagine, Basil Lwanyk rivela:

Uno dei miei migliori amici è Charlie Ferraro della UTA, che mi inviò questa sceneggiatura di Derek Kolstad dal titolo ‘Scorn’. Il protagonista era un uomo di 75 anni, 25 anni dopo che lui si era ritirato.

Era stato divertente guardare Clint Eastwood menare le mani [alla sua età]. Quindi pensai: ‘Ok, probabilmente ci sono uno o due nomi con cui potresti fare questo film. Clint Eastwood, Harrison Ford.‘

Un mio altro grande amico, Jimmy Darmody, un agente della CAA, all’epoca rappresentava Keanu Reeves. E mi disse: ‘Avete qualche film d’azione per Keanu Reeves?’. E ricordo di aver pensato tra me e me: ‘Keanu è una delle più grandi star dell’action degli ultimi 25 anni, cosa gli è successo? Che cosa sta facendo in questo momento?’ E lui stava dirigendo il suo film, ‘Man of Tai Chi’, e girando ’47 Ronin.’ Così gli facemmo avere la sceneggiatura, dicendogli: ‘Chiaramente, tu non hai 75 anni.‘

Lo sceneggiatore Derek Kolstad, ha aggiunto che fu quindi lo stesso Keanu Reeves “a ficcare i suoi artigli nello script e a farlo suo”, avendo amato così tanto la sceneggiatura e il personaggio da finire col reinventarlo, trasformandolo in qualcosa che lui potesse felicemente interpretare.

Lo sceneggiatore conclude:

La prima cosa che Keanu mi disse fu: ‘Ok, Derek, lo interpreterò come un uomo sui 35 anni’. E io gli risposi, ‘Va bene’.

Ricordiamo che nel 2014, anno di uscita di John Wick, Keanu Reeves aveva 50 anni.

Chissà, magari un giorno lo vedremo interpretare un John Wick di 75 anni, nell’attesa John Wick: Chapter 4 arriverà nei cinema nel corso del 2023.

