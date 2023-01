Jonathan Frakes su Star Trek: “Vedo solo la TV nel futuro del franchise, niente film”

La Paramount Pictures sta cercando da anni di far decollare un nuovo film di Star Trek insieme al produttore J.J. Abrams. Si tratta di uno dei più grandi franchise di loro proprietà, ma le difficoltà sembrano insuperabili. Sono stati addirittura coinvolti talenti straordinari, tra cui Quentin Tarantino e Noah Hawley, ma dopo Star Trek Beyond del 2016 si è optato per puntare pesantemente sulle serie televisive.

Nell’ultimo numero di SFX Magazine, il veterano di Star Trek Jonathan Frakes ha parlato del futuro del franchise:

I film sono difficili da realizzare! Persino J.J. [Abrams] non riesce a far decollare questo quarto film. Tutti quei rumor meravigliosi? Noah Hawley è stato associato a un film di Star Trek e Quentin [Tarantino] ha giocato coi sentimenti della gente in merito alla possibilità di dirigere un film. Se questi due nomi non sono riusciti a sbloccare il progetto, non so chi potrebbe … La TV è il futuro, mi pare.

Per chi non lo ricordasse, un quarto film di Star Trek sotto la direzione di J.J. Abrams è stato in cantiere per qualche tempo e avrebbe visto il Capitano Kirk di Chris Pine riunirsi con suo padre, interpretato da Chris Hemsworth. Da allora ci sono stati vari tentativi di rilanciarlo, il più recente dei quali prevedeva Matt Shakman (WandaVision) alla regia. Ma anche lui ha abbandonato il progetto e tutto si è arenato di nuovo.

Di seguito il teaser trailer di Star Trek – Picard, che vede Jonathan Frakes tra i protagonisti:

