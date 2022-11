Le Montagne della Follia: Guillermo del Toro condivide una scena test per il film mai realizzato

Come molti sanno, Guillermo del Toro a un certo punto è stato impegnato nell’adattamento cinematografico della novella di H.P. Lovecraft del 1931 Le Montagne della Follia (At the Mountains of Madness), un progetto che però non ha mai visto la luce. Le origini del progetto risalgono al 2006 e il piano prevedeva che il film fosse vietato ai minori, con un budget elevato e la partecipazione di Tom Cruise e James Cameron alla produzione.

L’aspirante adattamento di H.P. Lovecraft raccontava essenzialmente di una disastrosa spedizione antartica che si imbatteva in orrori indicibili dopo aver scoperto alcune antiche rovine.

Alla fine, diversi studi hollywoodiani rifiutarono l’impresa ad alto budget, segnando così’ la fine dei sogni lovecraftiani del regista messicano. Eppure in molti si chiedono ancora oggi cosa sarebbe potuto essere un suo film ispirato a Le Montagne della Follia.

Forse non lo sapremo mai del tutto, ma Guillermo del Toro ha almeno condiviso ora sul suo account Instagram un filmato ‘test’ mai visto prima, intitolato “All CGI test for a rig – ILM [Industrial Light & Magic] for At the Mountains of Madness (a decade ago) never-before-seen”.

Il video, della durata di 25 secondi, mostra un esploratore sulle montagne (della follia) che viene attaccato da una creatura tentacolare che può certamente essere bollata come “lovecraftiana”. Il mostro si ‘apre’ e rivela una forma umanoide al suo interno, prima di liberare i suoi lunghi tentacoli e inghiottire l’esploratore, condannandolo a morte certa. È un piccolo ma delizioso assaggio, che ricorda senza dubbio anche La Cosa di John Carpenter (oltre che un videogioco).

Nei suoi ultimi commenti circa il progetto di Le montagne della follia, Guillermo del Toro aveva sottolineato che la sua visione si era intanto evoluta nel corso degli anni e che – nel caso – sarebbe stato necessario scrivere una nuova sceneggiatura.

Di seguito il video:

