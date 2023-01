M. Night Shyamalan: “Film al cinema esperienza profonda e inimitabile, il pubblico lo sa”

Con Bussano alla porta in imminente uscita, il regista M. Night Shyamalan non vede l’ora che venga visto nelle sale cinematografiche, su un grande schermo.

Ultimamente si sono rincorse notizie allarmanti sulla morte dei cinema, e anche se hanno attraversato un periodo molto difficile, è improbabile che queste strutture finiscano per scomparire. Ci saranno sempre persone che cercheranno quella magica esperienza condivisa.

M. Night Shyamalan è chiaramente un sostenitore dell’esperienza cinematografica in sala, come ribadito anche durante una recente intervista con SFX Magazine/GamesRadar:

Voglio essere super chiaro: il pubblico muore dalla voglia di andare al cinema per vedere grandi film. Questo è quanto. Se oggi uscisse Mamma, ho perso l’aereo, sarebbe comunque un successo gigantesco. Se oggi uscisse Ritorno al futuro, sarebbe un successo gigantesco.

E credo che l’industria stia iniziando a capirlo, dopo essersi distratta con gli streamer e la pandemia. Non c’è niente di simile: un gruppo di 500 sconosciuti che si riuniscono per guardare insieme una storia, per non dedicarsi al multitasking e per impegnarsi. Si tratta di un’esperienza più profonda.

Il filmmaker ha quindi concluso dicendo:

Se voglio che guardiate Bussano alla porta sul vostro iPad mentre siete su un tapis roulant? No, non lo voglio.

Di seguito trovate il trailer italiano di Bussano alla porta, nei cinema dal 3 febbraio:

Fonte: SFXM