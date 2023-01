M. Night Shyamalan su Glass: “Fui sul punto di collegarlo con un altro mio film; me la feci sotto”

M. Night Shyamalan ha regalato agli spettatori svariati momenti sconvolgenti nel corso della sua carriera – anzi, ha fatto carriera proprio grazie a questi ‘espedienti’ – e uno di questi momenti sconvolgenti è arrivato con Split nel 2016.

Completamente all’improvviso, come sicuramente ricorderete, il regista rivelava nei momenti finali che il film era ambientato niente meno che nel medesimo universo di Unbreakable.

Questo sorprendente collegamento tra due opere di M. Night Shyamalan ha quindi aperto la strada a Glass nel 2019, che fungeva da sequel sia di Split che di Unbreakable.

A quanto pare, però, M. Night Shyamalan giocò con l’idea di immergersi ancora di più nel suo universo condiviso, considerando a un certo punto un collegamento tra Glass e … The Visit (2015), come ha rivelato a THR:

Ho quasi fatto un collegamento [tra due miei film]. Sarebbe stato in Glass, quando tutti quanti arrivano all’istituto psichiatrico. Avrei voluto raccontare una storia su The Visit e su come due individui fossero scappati da quello stesso ospedale. Stavo per farlo, ma poi me la feci sotto …

Questo ulteriore colpo di scena avrebbe quindi collegato Unbreakable, Split, Glass e The Visit in un unico grande shyamalanverse, il che, inutile dirlo, sarebbe stato un vero piacere per i fan del regista.

Intanto, manca pochissimo all’uscita nei cinema del suo nuovo progetto, Bussano alla Porta.

Di seguito trovate il trailer italiano di The Visit:

© Riproduzione riservata

Fonte: THR