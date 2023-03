Matt Damon: “Scartato come Robin in due film, rifiutai Harvey Dent; rimpiango il no ad Avatar”

Matt Damon è noto non solo per i molti ruoli che ha interpretato nella sua carriera, ma anche per alcuni di quelli che ha rifiutato. È famoso – tra gli altri – per aver detto no alla partecipazione a quella che recentemente è diventata la saga hollywoodiana più redditizia di tutti i tempi, Avatar di James Cameron, ma non è tutto.

In un’intervista di pochi giorni fa rilasciata all’Happy Sad Confused Podcast (via The Playlist), l’attore ha rivelato di aver fatto un’audizione per il ruolo di Robin nel 1986 o 1987. Non ha fornito molti dettagli e ha detto di non ricordarsi molto perché ai tempi aveva circa 16 anni, ma deve trattarsi del primo Batman di Tim Burton del 1989.

Come i fan più accaniti sapranno, sappiamo che tra le idee iniziali di Tim Burton per il suo Batman includevano appunto anche il personaggio di Robin, che poi fu accantonato. Ma tempo dopo, Matt Damon finì tra i ‘finalisti’ a contendersi il ruolo per Batman & Robin, con Joel Schumacher alla regia:

Nel 1993 ero uno dei tre finalisti per il ruolo di Robin nel Batman di George Clooney/Joel Schumacher. Chris O’Donnell aveva ottenuto la parte, ma stavano mercanteggiando sul compenso, e così lo studio aveva pensato di pensarci un po’ su, chiamando altre due persone a fare il provino.

Volevano Chris, ma lo volevano a un certo prezzo. Io conoscevo Chris e ricordo di averlo chiamato e di avergli detto: “Lavorerò per un quarto di quello che chiede lui! Voglio questa parte!”. Così arrivai in aereo e feci il provino per Joel, ma quel ruolo era stato destinato da sempre ad essere di Chris.

La star ha quindi confessato di aver rifiutato un ruolo importante in Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan:

Beh, per Il Cavaliere Oscuro era un piccolo ruolo che mi era stato offerto. Non era la parte di Heath o di Christian.

Poi, alla fine, ha confermato che si trattava della parte di Harvey Dent / Due Facce, finita ad Aaron Eckhart:

C’era un altro grande film, una grande parte che avevo ottenuto, per cui mi dissi: ‘Beh, non posso interpretare Harvey Dent, questo è un ruolo relativamente piccolo, ma sono il protagonista di quest’altra cosa’. Ma devi essere ottimista e pensare: ‘Tutto si risolve’. A questo punto, rinunciai al più grande guadagno della storia [del cinema], accidentalmente, quindi non potrei mai fare peggio dal punto di vista finanziario, non potrei mai commettere un errore finanziario peggiore!

Si riferisce all’errore di Avatar, ridendo, ma è chiaramente ancora un po’ amareggiato per l’intera faccenda.

