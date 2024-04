Michael J. Fox sulla fama: “Negli anni ’80 serviva talento; eravamo tosti e discutevamo per migliorare”

Michael J. Fox è stato una delle più grandi star degli anni ’80, prendendo parte agli amatissimi Casa Keaton e Ritorno al futuro e diventando una grande star di Hollywood.

In una recente intervista con People, l’attore oggi 62enne ha dichiarato che i colleghi divenuti famosi a quel tempo erano però molto più “duri” di quelli che oggigiorno scalano classifiche della celebrità grazie ai social media:

C’è un’espressione a cui ho fatto riferimento quando mi hanno consegnato un Oscar alla carriera … Qualcuno mi ha detto che il giorno prima stava parlando di ricevere questo premio e di essere famoso e mi ha detto ‘Sei stato famoso negli anni ’80’. Ho pensato: “Wow, che figata!”. Famoso negli anni ’80. Giusto, eravamo diversi. Eravamo più tosti. Non c’erano i social media, non c’erano tutte quelle stronzate. Eravamo semplicemente famosi. Abbandonati alle nostre sole risorse. Ed è stato un periodo incredibile.

Alla domanda se essere famosi negli anni ’80 fosse “più difficile” di adesso, Michael J. Fox ha risposto:

Beh, dovevi avere talento. Questo aiutava … Ci facevamo il culo, flettevamo i muscoli della recitazione e guardavamo gli altri attori e ci sedevamo con gli altri attori e parlavamo di recitazione e si discuteva. E ora invece c’è gente che chiede: “Di che marca è il tuo maglione? Di che tipo è il maglione che indossi? Qual è quel passo di danza?”. Ed ecco che tu sei la persona più famosa del mondo.

Come sappiamo, Michael J. Fox non recita dal 2020 perché il morbo di Parkinson gli ha reso sempre più difficile ricordare i dialoghi. All’inizio del mese ha comunque dichiarato a Entertainment Tonight prenderebbe in considerazione la possibilità di tornare a recitare se il ruolo offerto gli sembrasse adatto.

Di seguito il video con la consegna dell’Oscar:

Fonte: People