Nel trailer di 6:45, una coppia in vacanza muore male in loop su un’isola

Well Go USA ha da poco diffuso il poster e il trailer di 6:45, fanta-horror low budget con loop temporale che scaraventa una giovane coppia in un sanguinoso ciclo infinito fatto di “vacanza… muori… ripeti”.

Descritto come ‘Ricomincio da capo che incontra Il sesto senso‘ il thriller è stato diretto dal regista Craig Singer (Animal Room, Dark Ride, A Good Night to Die).

Questa la trama ufficiale:

Una coppia si imbarca per il fine settimana, solamente per trovare l’isola di destinazione curiosamente deserta.

Dopo essersi imbattuti nell’oscuro segreto della cittadino, i due innescano però un loop temporale, che li costringe a rivivere un ciclo di terrore folle apparentemente senza via di fuga.

Tra i protagonisti del film ci sono Michael Reed (Brides of Satan), Augie Duke (The Amityville Moon), Armen Garo (“Dexter: New Blood”) e Thomas G. Waites (The Thing, Money Train).

In attesa di capire quando arriverà dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di 6:45, che debutterà in Digital HD, Blu-ray e DVD il 22 marzo:

Fonte: YouTube