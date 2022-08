Nel trailer di Birdemic 3: Sea Eagle, il riscaldamento globale ha fatto impazzire gli uccelli

È appena arrivato online il trailer di Birdemic 3: Sea Eagle, poverissimo terzo film del franchise “so bad it’s good” del regista e sceneggiatore James Nguyen.

Non c’è ancora una trama ufficiale, ma solo una tagline che recita: “Gli uccelli sono tornati e il riscaldamento globale li ha messi in agitazione!”.

Nel cast ci sono Ryan Lord, Julia Culbert, Marc DeNola e Alan Bagh.

Il primo film della serie, Birdemic: Shock and Terror del 2010 (che fu addirittura presentato per ragioni ignote al Sundance) è considerato uno dei più ‘bei film brutti’ mai realizzati e questo nuovo capitolo è descritto come un “sequel emozionante, romantico e degno”.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Birdemic 3: Sea Eagle, che farà il suo grande debutto al Fantastic Fest quest’anno, che ci dà un assaggio di cosa vedremo:

