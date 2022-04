Nel trailer di The Prey: Legend of Karnoctus, Danny Trejo sfida un mostro nelle caverne afghane

C’è anche il veterano di B-movies Danny Trejo nel film di mostri The Prey: Legend of Karnoctus, di cui sono appena arrivati online il poster e il trailer e che è attualmente in cerca di fondi su Indiegogo per iniziare una campagna di marketing fatta a modo.

Questa la trama ufficiale:

Alcuni soldati americani di pattuglia in un Afghanistan devastato dalla guerra rimangono intrappolati in una grotta dopo essere sopravvissuti a malapena a un’imboscata dei ribelli.

Mentre cercano una via d’uscita vengono però braccati da una creatura che la gente del posto chiama KARNOCTUS!

I fratelli Eric e Matthew Hensman, che hanno diretto insieme The Prey: Legend of Karnoctus, hanno spiegato:

Questo è un vero film indipendente senza il supporto di alcuno studio. La creazione del mostro, la fotografia, gli effetti speciali, la CGI e un po’ di post-produzione sono stati tutti realizzati internamente … letteralmente in un garage ad Anaheim, in California.

Di seguito trovate il trailer internazionale di The Prey: Legend of Karnoctus, che in realtà ha già una data di uscita, il 7 giugno, che ci dà un’idea delle sua atmosfere e della qualità degli effetti speciali:

Fonte: YouTube