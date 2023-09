Nicolas Winding Refn: “Non aprite quella porta, Frank Capra ed Elle Fanning sono la chiave per capire il cinema americano”

Ospite speciale alla 80a Mostra del Cinema di Venezia per presentare la versione restaurata di Ultimo Mondo Cannibale di Ruggero Deodato, il danese Nicolas Winding Refn ha anche tenuto un masterclass di un’ora circa sul suo cinema, durante la quale ha ripercorso un po’ il suo percorso artistico, dai primi passi a NYC fino alla serie Copenhagen Cowboy (presentata peraltro lo scorso anno proprio al Lido), passando per le sue passioni.

Se ripercorrere tutto quello che ha detto è inevitabilmente arduo, preferiamo allora soffermarci su una dichiarazione in particolare di NWR, il quale ha spiegato perché – a suo modo di vedere – due film apparentemente agli opposti come Non aprite quella porta di Tobe Hooper e La vita è meravigliosa di Frank Capra concorrano a far comprendere perfettamente l’essenza del cinema americano.

Queste le parole di Nicolas Winding Refn:

Non so se ci sono altri filmmaker in sala … ma La vita è meravigliosa si può dire che sia il film americano perfetto. È perfettamente scritto, è perfettamente recitato, è perfettamente diretto, è perfettamente organizzato in termini di storia e di tematiche … Parla dell’essere buoni e alla fine piangi perché sei felice … Insomma, è il film perfetto per antonomasia. E probabilmente non vedremo mai un film migliore in termini di perfezione.

E poi, per me, c’è stato Non aprite quella porta, che è quanto di più lontano possa esserci dall’idea di perfezione. È una cosa a parte, non possiede elementi sessuali, la recitazione non esiste, non ha un significato, né uno scopo, se non quello di creare [un’opera cinematografica].

Guardare La vita è meravigliosa e poi Non aprite quella porta mi ha cambiato … e poi ancora una volta la mia vita è stata stravolta quanto Elle Fanning [durante le riprese di The Neon Demon] mi ha mostrato come settare i mio account di Instagram … La mia personale trilogia di eventi chiave …

Insomma, io che ero cresciuto guardando in televisione qualcosa di totale e ‘corretto’ e completamente americano [come La vita è meravigliosa] e poi imbattermi all’improvviso in questa bestia in grado di distruggere il buon gusto [Non aprite quella porta] … ma probabilmente ho provato le stesse sensazioni che avevano provato quelle persone che per la prima volta avevano ascoltato le canzoni dei Ramones o dei Sex Pistols … E poi passa un lungo lasso di tempo e io sono a Parigi con questa ragazza di 18 anni che mi parla di Instagram e mi sistema l’account, lo apre e penso … ‘Cazzo che roba!’.

