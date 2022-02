Nuovo trailer per Animali Fantastici – I Segreti di Silente: è guerra totale tra maghi

Titolo originale : Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore , uscita : 07-04-2022. Regista : David Yates.

A oltre due mesi dal primo assaggio, Warner Bros. ha diffuso oggi il nuovo trailer e il poster di Animali Fantastici – I Segreti di Silente (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore), terzo dei cinque film previsti nella serie spin-off di Harry Potter.

Questa la trama ufficiale:

Il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico.

Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald.

Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?

Nel cast del film ci sono anche Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams e Katherine Waterston.

Il regista David Yates è tornato dietro alla mdp per dirigere Animali fantastici – I segreti di Silente, che è stato scritto da J.K. Rowling e Steve Kloves, basato su una sceneggiatura di J.K. Rowling. Le musiche sono del nove volte candidato all’Oscar James Newton Howard (“Notizie dal mondo”, “Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Defiance – I giorni del coraggio”, “Michael Clayton”, i film di “Hunger Games”).

Di seguito trovate il secondo trailer italiano di Animali Fantastici – I Segreti di Silente, che uscirà nei nostri cinema il 13 aprile, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube