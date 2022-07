Nuovo trailer per Don’t Worry Darling: Florence Pugh intrappolata in una comunità da sogno negli anni ’50

A un paio di mesi dalla controparte americana, Warner Bros. ha diffuso oggi il poster e il trailer di Don’t Worry Darling, thriller psicologico che vede come regista – e interprete – Olivia Wilde (La rivincita delle sfigate).

Tra i protagonisti del film, la cui uscita era stata inizialmente prevista per lo scorso anno, ci sono Florence Pugh (Midsommar), Harry Styles (Dunkirk), Chris Pine (Wonder Woman), KiKi Layne e Gemma Chan (Eternals).

Agli albori della produzione, il ruolo di Styles era stato affidato a Shia LaBeouf, in seguito licenziato per comportamenti giudicati irrispettosi verso i colleghi.

Questa la lunga trama ufficiale:

Alice (Pugh) e Jack (Styles) hanno la fortuna di vivere nella comunità idealizzata di Victory, la città realizzata da un’azienda sperimentale che ospita, assieme alle loro famiglie, gli uomini che lavorano al progetto top-secret Victory. L’ottimismo sociale degli anni ’50 sposato dal loro amministratore delegato, Frank (Pine) – a metà tra un uomo d’azienda visionario e un life coach motivazionale – fissa ogni aspetto della vita quotidiana di questo luogo utopico nel mezzo del deserto.

Mentre i mariti trascorrono ogni giorno all’interno del quartier generale del Victory Project lavorando allo “sviluppo di materiali innovativi”, le loro mogli, inclusa l’elegante partner di Frank, Shelley (Chan), passano il tempo a godersi la bellezza, il lusso e la dissolutezza della loro comunità. La vita è perfetta, ed ogni esigenza dei residenti viene soddisfatta dall’azienda. Tutto ciò che viene chiesto in cambio è discrezione e impegno incondizionato per la causa del progetto Victory.

Quando però iniziano ad apparire delle crepe nella loro vita idilliaca che rivelano qualcosa di sinistro sotto l’attraente facciata, Alice non può fare a meno di chiedersi esattamente cosa stiano facendo alla Victory e perché. Quanto sarà disposta a perdere Alice per far emergere cosa sta realmente accadendo in questo paradiso?

Shane e Carey Van Dyke (The Silence) hanno scritto la versione originale della sceneggiatura, ma Katie Silberman avrebbe riscritto completamente il film girato poi da Olivia Wilde.

Tra i produttori esecutivi figura anche Catherine Hardwicke.

In attesa di vederlo nei nostri cinema dal 22 settembre, di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di Don’t Worry Darling, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere rétro:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube