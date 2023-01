Nuovo trailer per Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, un furto scatena un Male inarrestabile

A tre anni dalle prime concrete notizie in merito, Eagle Pictures ha diffuso oggi il poster e il nuovo trailer di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves), film diretto a quattro mani da Jonathan Goldstein e John Francis Daley che porterà nuovamente sul grande schermo il popolare gioco di ruolo fantasy.

Tra i protagonisti ci sono Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head e Hugh Grant.

Questa la trama ufficiale:

Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta.

Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate.

Chris Pine ha precedentemente parlato del tono generale del film, dicendo:

Quello che posso dire è che ci siamo divertiti moltissimo a realizzarlo. Ci sono state molte risate sul set. Lo descriverei come Il Trono di Spade mescolato con un po’ di La Storia Fantastica e un pizzico di Monty Python e il Sacro Graal. È molto divertente. Ci sono molte emozioni. È vivace, ricorda sinceramente gli anni Ottanta, c’è un po’ di I Goonies lì dentro.

Jonathan Goldstein ha spiegato:

Vogliamo che sia divertente. Non è una commedia vera e propria, ma è un film fantasy d’azione con molti elementi comici e personaggi di cui speriamo la gente si divertirà davvero a guardare le avventure.

John Francis Daley ha chiarito:

Non abbiamo voluto falsare il genere fantasy o prenderlo in giro, ma abbiamo voluto trovare un modo di girarlo differente rispetto a quanto visto prima. Lo stesso formato di Dungeons & Dragons è così interessante e divertente, incentrato sul pensiero critico e sulla mente del giocatore e sul trovare modi per far funzionare le cose dopo che sono andate male.

Di seguito – sulle note di Whole Lotta Love dei Led Zeppelin – trovate il secondo trailer doppiato in italiano di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, che arriverà nei nostri cinema il 30 marzo, che ci dà un assaggio del tono e di quello che ci aspetta, tra cui l’Orsogufo, il Cubo Gelatinoso, il Drago Nero e il Mimic:

