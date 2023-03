Nuovo trailer per Shin Kamen Rider, live action di Hideaki Anno che celebra l’eroe

A qualche mese dal primo assaggio, Toei ha ora diffuso il poster e il secondo trailer di Shin Kamen Raider, nuovo reboot in live action che è stato scritto e diretto dal regista Hideaki Anno (già dietro a Shin Godzilla e Shin Ultraman) che celebra i 50 anni della popolarissima serie tokusatsu.

Questa la trama ufficiale:

Takeshi Hongo, studente universitario e appassionato di motociclette, viene rapito dalla malvagia organizzazione Sustainable Happiness Organization with Computational Knowledge Embedded Remodeling, altrimenti nota come ‘Shocker’, e trasformato nel cyborg Batta Augment-01 come parte dei loro piani per il dominio del mondo.

Prima che gli facciano il lavaggio del cervello perché esegua i loro ordini, il ragazzo fugge e usa le sue nuove abilità potenziate, ribattezzandosi Kamen Rider, per intraprendere una guerra individuale contro la ‘Shocker’.

Tra i protagonisti del film – che è tratto dal romanzo di Shotaro Ishinomori – ci sono Sousuke Ikematsu, Shin’ya Tsukamoto, Minami Hamanabe e Tasuku Emoto.

In attesa di capire quando potremo vederlo dalle nostre parti, di seguito trovate il secondo trailer internazionale di Shin Kamen Rider, che uscirà presto nei cinema del Giappone, che ci dà un più corposo assaggio di quello che vedremo:

Fonte: YouTube