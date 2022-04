Nuovo trailer per The Black Phone: Ethan Hawke è il ‘Rapitore’, sadico seviziatore di giovanotti

Ogni voce è una vittima. Ogni connessione è un indizio. Ogni chiamata è un’ancora di salvezza. Il duo già dietro agli apprezzati Sinister e Doctor Strange composto da Scott Derrickson e C. Robert Cargill ha deciso di tornare al genere horror con The Black Phone, adattamento dell’omonimo racconto di Joe Hill prodotto dalla Blumhouse di cui sono appena arrivati online il poster e il nuovo trailer.

Questa la trama ufficiale:

Finney Shaw, un timido ma intelligente ragazzo di 13 anni, viene preso dal ‘Rapitore’, un sadico assassino che lo rinchiude in un seminterrato insonorizzato dove le urla servono a ben poco.

Quando un telefono nero disconnesso inizia a squillare sul muro, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell’assassino.

E tutte quante sono decise a fare in modo che ciò che è successo a loro non accada anche a Finney.

Ethan Hawke (Sinister) e James Ransone (It: Capitolo Due) il cast del film, che comprende anche Jeremy Davies (la serie Hannibal), Mason Thames e Madeleine McGraw.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il secondo trailer internazionale di The Black Phone, che arriverà nei cinema americani il 22 giugno, che – oltre ad anticipare un po’ troppo di quello che accadrà – ci dà un assaggio delle sue atmosfere, in qualche modo non distanti da quelle di IT:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube