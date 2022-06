Nuovo trailer per The Gray Man (film Netflix): Evans è un sadico che vuole la testa di Gosling

Netflix ha diffuso nel oggi il nuovo trailer e il poster di The Gray Man, thriller di spionaggio da 200 milioni di dollari di budget che è stato diretto dai fratelli Joe e Anthony Russo ed è interpretato Chris Evans e Ryan Gosling.

Questa la trama ufficiale:

The Gray Man è l’agente della CIA Court Gentry (Gosling), alias, Sierra Six. Strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry in passato era un mercenario autorizzato dall’Agenzia altamente qualificato.

Ma ora la situazione è cambiata e l’obiettivo è Six, braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Evans), un ex agente della CIA, che non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L’agente Dani Miranda (Ana de Armas) è al suo fianco. Ne avrà bisogno.



Tratto dal romanzo “Tre giorni per un delitto” di Mark Greaney, nel foltissimo cast del film troviamo anche Rege-Jean Page, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura, Julia Butters, Elme Ikwuakor, Michael Gandolfini, Sam Lerner, Robert Kazinsky e Alfre Woodard.

Anthony Russo ha commentato:

Siamo grandi fan del genere spionistico e siamo sempre alla ricerca di modi per sconvolgerlo, potenziarlo o spingerlo verso aree che sembrino nuove. C’è un grande idea al centro del libro: non si tratta solamente di essere una spia, ma di esserne la versione più estrema, in cui devi nascondere la tua identità, e anche te stesso.

La sceneggiatura è stata scritta da Christopher Markus e Stephen McFeely, che in precedenza hanno lavorato a Thor: The Dark World, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e a tutti e tre i film di Captain America.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di The Grey Man, che uscirà nei nostri cinema il 13 luglio (per Lucky Red) e poi su Netflix il 22 luglio:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube