Orlando Bloom su Troy: “Un film che ho rimosso dalla mente; un personaggio lontanissimo da me”

Orlando Bloom ha recitato in diversi progetti importanti nel corso degli anni, che per l’attore rimangono dei ricordi meravigliosi, tra cui le saghe di Il Signore degli Anelli e Pirati dei Caraibi, ma c’è un film che non gli è piaciuto al punto da averlo addirittura rimosso dalla memoria.

Durante un’intervista per la serie di video di Variety “Know Their Lines” (letteralmente ‘Conoscono le loro battute’), Orlando Bloom ha infatti dimostrato di aver dimenticato una delle frasi pronunciate dal suo personaggio, Paride, nell’epopea para-storica Troy di Wolfgang Petersen del 2004, arrivando ad ammettere:

Oh mio Dio, Troy. Wow. Credo di aver cancellato quel film dal mio cervello. Molte persone amano quel film, ma per me interpretare quel personaggio è stato come [fa il segno di tagliarsi la gola]. Mi è permesso dire tutte queste cose? Non volevo fare quel film. Non volevo interpretare questo personaggio.

Il film era fantastico. C’era Brad [Pitt]. C’erano Eric [Bana] e Peter O’Toole. Ma come avrei io potuto interpretare un personaggio del genere? Era completamente contrario a tutto ciò che sentivo nel profondo. A un certo punto Paride striscia sul terreno dopo essere stato picchiato a sangue da qualcuno e si aggrappa alla gamba di suo fratello. Pensai: ‘Non sarò in grado di farlo’. Uno dei miei agenti all’epoca mi disse: ‘Ma quello è il momento in cui lo farà!’. E io mi sono completamente innamorato di quella frase del mio agente. Credo sia per questo che poi l’ho cancellato dalla mia mente.

Ad ogni modo, Troy incassò 500 milioni di dollari, confermandosi un grande successo commerciale nonostante tutto.

Di seguito trovate la lunga scena del combattimento tra Paride e Menelao da Troy:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube