Peter Jackson su Il Signore degli Anelli: “Mi rivolsi a un mentalista; ipnosi per rimuovere i ricordi della trilogia”

Titolo originale : The Lord of the Rings: The Return of the King , uscita : 01-12-2003. Budget : $94,000,000. Regista : Peter Jackson.

Per molti, guardare Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello nei cinema nel 2001 è stata probabilmente un’esperienza memorabile.

Il regista Peter Jackson non ha però mai avuto l’opportunità di godersi quello e gli altri due film della trilogia nello stesso modo in cui l’abbiamo fatto noi come fan e membri del pubblico.

Come mai? Perché era stato semplicemente troppo impegnato nello sviluppo dei suddetti sul set e, in una recente intervista con l’Hollywood Reporter ha parlato di quanto sia stato invidioso degli spettatori che hanno ammirato per la prima volta il frutto delle sue lunghe fatiche nelle sale cinematografiche:

Al tempo in cui abbiamo realizzato la trilogia di Il Signore degli Anelli ho sempre pensato di essere quel tizio sfortunato che non avrebbe mai potuto vedere nei cinema un film fuori dal comune.

Al momento in cui cominciarono le proiezioni nelle sale, io ci ero infatti rimasto ormai immerso per cinque o sei anni. Fu una perdita così grande per me non poterli guardare con gli occhi di tutti gli altri.

In realtà presi seriamente in considerazione l’idea di andare da un esperto di ipnoterapia per farmi ipnotizzare e farmi dimenticare i film e il lavoro che avevo svolto nei precedenti sei o sette anni, così da potermi mettere comodo e godermeli.

Non andai fino in fondo, ma ne parlai con il [mentalista britannico] Derren Brown e lui mi disse che pensava di poterci riuscire.

Se da un lato è comprensibile il pensiero ‘estremo’ di Peter Jackson, dall’altro una simile soluzione avrebbe anche cancellato una miriade di ricordi sicuramente fantastici e incredibili.

Purtroppo, qualcuno a cui forse era giunta in anticipo questa notizia ha deciso di non coinvolgerlo minimamente nella lavorazione della serie di Prime Video di imminente uscita Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, magari pensando di fargli un favore …

Di seguito trovate i primi 10 minuti di Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello:

