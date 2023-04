Peter Pan & Wendy: la recensione del film live action di David Lowery (su Disney+)

Peter Pan & Wendy, nuovo viaggio all’Isola che non c’è, non si allontana troppo dal materiale di partenza delineato dall’autore J.M. Barrie nella sua opera teatrale del 1904 intitolata “Peter Pan, o il bambino che non voleva crescere” e nel successivo libro.

In effetti, questa versione dell’adolescente birbantello che rifiuta di lasciarsi alle spalle l’infanzia e della ragazzina che osa sfidare la sua irreprensibile visione del mondo si colloca perfettamente nell’ambito del programma di ‘prodotti inoffensivi per famiglie‘ della Disney, evitando qualsiasi nuova interpretazione che possa far vacillare la nave (pirata) o alienare il pubblico a cui è naturalmente destinata. Tuttavia, nonostante si tratti di una storia molto familiare, il risultato conserva ancora qualche scintilla.

In streaming direttamente su Disney+, dopo che l’uscita nei cinema è stata annullata a causa di ritardi nella produzione, il film dovrebbe attirare soprattutto il pubblico che già conosce e apprezza la storia originale.

Indipendentemente dai numerosi live action precedenti come Hook di Spielberg del 1991, Peter Pan di P.J. Hogan del 2003, Pan di Joe Wright del 2015 e Wendy di Benh Zeitlin del 2020, questa favola intramontabile rimane una delle più amate dalle famiglie e la presenza di una star come Jude Law, che si è chiaramente divertito a interpretare il perfido Capitan Uncino, potrebbe contribuire ad attirare ulteriore attenzione. Ricordiamo che quest’anno ricorre il 70° anniversario del Peter Pan animato della Disney, anche se questo remake non guarda esplicitamente ad esso.

Prevedibilmente, il regista David Lowery (A Ghost Story, Sir Gawain e il Cavaliere Verde) e lo sceneggiatore Toby Halbrooks – che ha anche co-scritto il remake live action del 2016 Il drago invisibile – hanno deciso di guardare alla creazione di J.M. Barrie attraverso una lente più moderna, anche se questo non significa alterazioni radicali. Piccoli ritocchi aggiornano infatti il materiale centenario pur rimanendo fedeli ad esso.

Ovviamente, come suggerisce il titolo ‘in coppia’, questa Wendy non è un ‘surrogato di madre’ per Peter (interpretato dal simpatico esordiente Alexander Molony). Quella di Ever Anderson (la figlia maggiore di Milla Jovovich) è una giovane donna grintosa e indipendente, combattuta tra l’idillio della giovinezza e le scoraggianti responsabilità dell’età adulta. Non si accontenta di fare da mammao, né a casa né sull’Isola che non c’è, anzi, come dice esplicitamente a Peter, non è nemmeno sicura di volere dei figli.

Questa terra di nessuno dell’adolescenza è sempre stata il luogo in cui Peter Pan risulta più toccante, e uno dei momenti più commoventi del film arriva quando la vita di Wendy le scorre davanti agli occhi – non all’indietro ma in avanti, frammenti di colore e di gioia, da cogliere se solo riuscirà ad essere abbastanza coraggiosa.

Altrove, Yara Shahidi diventa la prima attrice nera a interpretare Campanellino sullo schermo, e i leali Bambini Sperduti sono un gruppo ricco e diversificato di tipetti di varie origini e abilità. L’amica di Peter, Giglio Tigrato, è invece interpretata dall’attrice nativa americana Alyssa Wapanatahk, tanto abile con il tomahawk quanto con le sue parole di saggezza. Da parte sua, Jude Law è un Uncino estremamente simpatico, che scava nel pathos di un personaggio che ha le sue toccanti ragioni per detestare – e allo stesso tempo amare – la sua nemesi Peter Pan, oltre che per la sua allegra malvagità baffuta.

David Lowery trasforma Vancouver in un’imponente Isola che non c’è, dove la macchina da presa di Bojan Bazelli passa dall’azione cinetica di un combattimento con la spada all’altezza dei bambini, fino a catturare il terreno con un grandangolo pittorico.

La colonna sonora di Peter Pan & Wendy, firmata da Daniel Hart, collaboratore di lunga data del regista, è spudoratamente – e, a volte, in modo un po’ eccessivo – sfacciata.

Più sottili sono invece le scelte legate alle luci, con luoghi illuminati in modo diverso a seconda che siano occupati da Uncino o da Peter Pan; gli orizzonti soleggiati e apparentemente (e ingannevolmente) infiniti dell’infanzia, contro le ombre crescenti dell’età.

Gli effetti speciali in CGI sono ben utilizzati, in particolare nel passaggio da Londra all’Isola che non c’è e nella tumultuosa resa dei conti tra Uncino e l’enorme coccodrillo che gli ha mangiato la mano. Tuttavia, passano in secondo piano rispetto al sontuoso design della produzione di Jade Healy. I collegamenti tra il mondo reale e l’Isola che non c’è sono meno evidenti rispetto ad altri adattamenti, in cui spesso lo stesso attore dava volto a Uncino e al Sig. Darling (qui interpretato da Alan Tudyk).

Allineata a Peter Pan per forza e volontà, Wendy traccia così la sua rotta: non tanto la seconda stella a destra e dritta fino al mattino, ma senza paura verso il suo futuro. La sua forza di carattere e la sua sensibilità lungimirante sono la polvere magica che dovrebbe aiutare questo pedagogico Peter Pan & Wendy ad appassionare una nuova generazione di bambini.

Di seguito trovate il trailer italiano di Peter Pan & Wendy, in esclusiva per Disney+ dal 28 aprile:

© Riproduzione riservata