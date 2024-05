Prima clip per The Substance: Coralie Fargeat tenta Demi Moore con la promessa dell’eterna giovinezza

Titolo originale : The Substance , uscita : 19-05-2024. Regista : Coralie Fargeat.

In concomitanza con la presentazione al Festival di Cannes sono arrivati online il poster e la prima clip di The Substance, horror che è stato scritto e diretto da Coralie Fargeat (Revenge).

Tra i protagonisti del film ci sono Demi Moore (Proposta indecente), Margaret Qualley (Drive-Away Dolls) e Dennis Quaid.

Questa la trama ufficiale:

Avete mai sognato una versione migliore di voi stessi? Dovreste provare questo nuovo prodotto: The Substance. Ha cambiato la mia vita.

Con The Substance, potete generare un’altra versione di voi stessi: più giovane, più bella, più perfetta…

Basta condividere il tempo. Una settimana per uno, una settimana per l’altro. Un equilibrio perfetto di sette giorni. Facile, non è vero?

Se si seguono le istruzioni, cosa potrebbe andare storto?

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di The Substance, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube