Voto: 6/10 Titolo originale : Rebel Moon - Part One: A Child of Fire , uscita : 01-12-2023. Budget : $83,000,000. Regista : Zack Snyder.

Un robot si siede lungo la riva di un fiume e si lava la faccia. L’azione ha un’evidente utilità. Qualche istante prima alcuni ‘fascisti spaziali’ (figure che sembrano in sovrabbondanza ultimamente …) hanno maltrattato l’automa, facendogli cadere la faccia e prendendolo a calci mentre era a terra.

Tuttavia, è il modo in cui Zack Snyder mette in scena il rituale di pulizia della macchina che rimane impresso. Doppiato in originale dal regale Anthony Hopkins, il nostro presunto C-3PO sembra avere l’anima di Re Lear, o almeno di Odino, visto il lessico visivo di Rebel Moon – Parte 1: figlia del fuoco (Rebel Moon – Part One: A Child of Fire).

L’androide ha nostalgia di un sovrano ucciso e dice a una giovane ragazza che lo guarda fare il bagno che il suo volto gli fornisce “una sensazione di calore” e di sogno ad occhi aperti mentre ricorda una principessa morta. E quando gli mette letteralmente dei fiori tra i capelli (ingranaggi?), il ‘tostapane con le gambe’ addirittura arrossisce. Davvero, le luci impiantate sul suo viso diventano rosse. Si sente in imbarazzo? Prova dolore? Quell’acqua fresca nella sua mano, proprio mentre afferma di sapere cos’è il calore umano? Quando lo ritroviamo più avanti nel film, perché ha indosso le corna di un alce, che trasformano la sua sagoma in quella di una sorta di dio vichingo?

Il fascino delle opere dirette da Zack Snyder risiede nel fatto che il regista è un maestro nel creare immagini così evocative. Quasi ogni fotogramma è l’equivalente cinematografico di un artista dei fumetti che disegna solo splash page.

Siamo incoraggiati a dedurre significato e profondità all’interno di ogni composizione e sopra ogni configurazione della mdp estremamente stilizzata. Eppure il significato di tutto ciò è illusorio, o almeno non più profondo di quello di un adolescente negli anni ’70 che replicava la copertina di Dungeons & Dragons sulla fiancata della sua station wagon. È accattivante, ma per i meno ‘esperti’ inevitabilmente sembra qualcosa di più sconcertante o sciocco che illuminante.

Tale è l’ampiezza e la totalità dell’ultimo magnum opus griffato Zack Snyder, una space opera così grandiosa da dover essere divisa in due parti.

Forse l’impulso per questa scelta sarà più chiaro ad aprile 2024, quando la seconda metà arriverà su Netflix, ma al momento, la giustificazione di Rebel Moon – Parte 1: figlia del fuoco per la sua struttura fratturata è solo sfuggente.

In effetti, il film è un’altra rivisitazione del classico I Sette Samurai di Kurosawa, questa volta nello spazio e anche in un luogo glaciale. Gli altri suoi punti di riferimento – e di imitazione – sono comunque altrettanto evidenti. Alien, Star Trek e persino fantasy come Il Trono di Spade e Harry Potter a cavallo dell’Ippogrifo (o forse era Warhammer …) vengono tutti ‘omaggiati’. Eppure la più abusata e opprimente tra le ispirazioni è la saga di Star Wars, che sembra qui esser stata cosparsa di leggero nichilismo, prima di essere gettata in una centrifuga e uscirne fuori … così.

Dopotutto, Rebel Moon – Parte 1: figlia del fuoco parla (sorpresa, sorpresa) di una ribelle che si oppone a un impero malvagio, anche se quando la incontriamo non ha alcuna intenzione di combattere mai più. Cresciuta fin dall’infanzia per essere un soldato di fanteria (o stormtrooper …) per un governo imperiale che ruota attorno al “Motherworld”, Kora (Sofia Boutella) da allora ha giurato di rinunciare alla violenza e ha trovato la pace su una piccola luna agricola alla periferia della galassia.

Vivendo in una comunità di provincia che ricorda un villaggio nordico medievale, Kora è contenta della vita, anche se non felicissima. La situazione cambia il giorno in cui arriva l’Imperium. Nient’altro che sorrisi condiscendenti e occhi malevoli e indagatori, l’ammiraglio Atticus Noble (Ed Skrein) porta in città violenza e minacce di morte. Se questa comune bucolica non cederà l’intero raccolto entro 10 settimane alla corazzata di Noble, massacrerà tutti quanti sulla luna.

Il primo (e fortunatamente) breve istinto di Kora è quello di scappare, ma dopo aver visto i soldati imperiali tentare di brutalizzare una ragazza minorenne, cambia idea e ci sono un sacco di riprese al rallentatore di lei che hackera anche gli organi vitali delle camicie brune.

Lei e l’innamorato contadino Gunnar (Michael Huisman) attraverseranno allora le stelle per trovare un generale ribelle caduto in disgrazia di nome Titus (Djimon Hounsou), ribelli in cerca di un leader e altri ladri, mascalzoni e cifratori assortiti privi di caratterizzazione. Insieme torneranno negli Space Norsemen come magnifici eroi, pronti a combattere la potenza dell’Imperium.

La stampa ha parlato molto di come Zack Snyder immaginasse Rebel Moon come uno ‘Star Wars per adulti, con violenza, sesso e parolacce‘.

Eppure, nonostante tutta questa presunta ‘maturità’, lo spettatore deve chiedersi perché il sesso, insieme a tutto il resto in questo universo, è così uniformemente violento? Assistiamo a un tentativo di stupro spaziale, alle gesta di pedofili intergalattici malevoli e persino a un accenno di preliminari con tentacoli.

Ma qualsiasi senso di connessione emotiva – o sana – tra adulti, romantica o meno, è assente. Ci sono personaggi adulti, certo, ma l’unico modo in cui comunicano è attraverso gare di stoicismo e broncetti adolescenziali, chiacchiere espositive che suonano come quelle di mille altri film, o altre forme di crudeltà e depravazione finora non elencate.

Nonostante esista in una galassia con mille sistemi stellari e mondi, non c’è luce solare. O fascino. È un cosmo inesorabilmente cupo che confonde la mancanza di umorismo con la mancanza di vita. Ad un certo punto, un personaggio riflette sul fatto che il loro nuovo luogo idilliaco è un buon posto “per morire”. Nessuno di loro sembra dedicare un momento a pensare a come potrebbe essere vivere veramente.

A questo punto dovrebbe essere abbastanza ovvio che Rebel Moon – Parte 1: figlia del fuoco non è pane per i denti di chiunque alzi gli occhi al cielo al pensiero di assistere a un clone di Star Wars in cui le spade laser dei Jedi sono sostituite da mazze, in cui quando colpisci qualcuno segue un’immagine di denti insanguinati sul pavimento. È un lavoro derivato pieno di disperazione. Eppure, stranamente, non si può fare a meno di rispettare Zack Snyder per essere riuscito a realizzarlo esattamente nella tonalità nero pece che si era prefissato.

Qualunque siano i difetti inerenti alla raccolta di cliché che è la sceneggiatura di Rebel Moon – Parte 1: figlia del fuoco, il worldbuilding sullo schermo è denso.

I disegni alieni a cui assistiamo nel suo bar in stile Mos Eisley si ispirano tanto alla mitologia quanto alle opere di George Lucas o H.R. Giger. Ci sono donne-ragno che assomigliano a qualcosa che Teseo avrebbe combattuto nel famoso Labirinto, e una creatura parassita usa un essere umano come un burattino di carne in un abbeveratoio senza che nessuno batta ciglio.

È anche bello vedere Zack Snyder darci dentro parecchio col ralenti dopo tutti questi anni, che, per progettazione o casualità, trasformano i flashback dei giorni del ‘Nazismo spaziale’ di Kora in un normale documentario intergalattico di Leni Riefenstahl.

Insomma, Rebel Moon – Parte 1: figlia del fuoco ha un’anima e una personalità permeate dell’essenza del suo creatore. I detrattori della prima ora potrebbero trovarla ripugnante, ma in un’epoca in cui così tanti film d’azione e prodotti di fantascienza ad alto budget hanno paura di qualsiasi cosa si avvicini a un tocco umano – incluso il più recente film di Star Wars – e dove tutto è ridotto al minimo comune denominatore di contenuti innocui, fa piacere che Zack Snyder riesca ancora a realizzare esattamente il film che desideri esattamente per il suo pubblico.

Tutti gli altri, invece, dovrebbero cercare una capsula di salvataggio.

