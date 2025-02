Riflessione: lo Spider-Verse e tutto quello che ha sbagliato la Sony in 7 anni (e 6 film)

Nonostante tutte le possibili critiche al DCEU, nulla può avvicinarsi minimamente al dolore di dover ricordare la nascita, la (breve) vita e l’agonia della morte dello Spider-Verse della Sony. Per sette anni li abbiamo visti tentare ancora e ancora di dimostrare che i fan dei fumetti avrebbero trasformato in un successo qualsiasi cosa loro propinata in sala.

All’inizio avevano pure ragione. Poi torto. Poi torto di nuovo. E ancora. E ancora. E ancora.

Proviamo allora a mettere in ordine tutte le scelte più assurde fatte nell’Universo di Spider-Man di casa Sony.

Sony voleva sviluppare spin-off su Spider-Man sin dall’era di Sam Raimi, con un’attenzione particolare su Venom, nonostante l’accoglienza negativa di Spider-Man 3. Il produttore Avi Arad forzò notoriamente Raimi a includere Venom nel film, e in seguito ammetterà il suo errore, dicendo che pensare a Venom come un personaggio di supporto era stato un grave sbaglio.

Un film su Venom avrebbe dovuto essere almeno tangenzialmente legato all’Uomo Ragno. La loro relazione è fondamentale per la caratterizzazione di Venom. Eppure, con lo Spider-Verse di Andrew Garfield chiuso e con Tom Holland bloccato negli Studi Marvel, Sony prese la decisione più assurda possibile: realizzare un film su Venom in un universo in cui Spider-Man non è mai esistito.

Senza Spider-Man, Venom è un personaggio privo di scopo, sia tematicamente che nel contesto di una saga cinematografica. Contrariamente all’opinione di Arad, Venom funziona solo in contrapposizione a Spider-Man, evidenziando i pericoli del grande potere e, con una sceneggiatura di talento, anche i limiti della visione ottimistica dell’eroe. Sono due personaggi che dovrebbero esistere in simbiosi—separare Venom dal suo universo d’origine lo lascia annaspare nel vuoto, trasformandolo in un ammasso informe e privo di significato.

Purtroppo per tutti (tranne che per Sony), Venom del 2018 fu un successo finanziario clamoroso. Nonostante una delle recensioni più disastrose mai ricevute da un cinecomic, il film incassò la cifra deprimente di 856 milioni di dollari in tutto il mondo.

Ovviamente, essendo sia il primo film su Venom che il primo film in assoluto nel neonato Universo Spider-Man di Sony, molti spettatori andarono a vederlo senza sapere davvero quanto fosse brutto. Magari avevano letto qualche recensione o dato un’occhiata al punteggio su Rotten Tomatoes, ma non si può davvero capire quanto questi film siano vuoti finché non si è costretti a guardarne uno al cinema. Tutto questo per dire che Sony avrebbe dovuto interpretare il successo economico di Venom come un colpo di fortuna—il film non era stato un disastro finanziario, ma il messaggio da cogliere era chiaro: serviva una strategia più solida.

Quale lezione apprese Sony? A giudicare dai commenti degli alti dirigenti di allora, la loro unica conclusione sembrò essere che qualsiasi cosa poteva essere redditizia, purché ci si spendesse abbastanza in marketing.

Una lettura particolarmente confusa per gli americani, visto che Venom non ebbe una campagna pubblicitaria memorabile come Deadpool o Il Cavaliere Oscuro. In Cina, però, dove il film andò particolarmente bene, Sony investì molto sia nel marketing ufficiale che nel fenomeno virale nato da meme ironici su come Venom strizzasse l’occhio agli spettatori cinesi. Tra i vari post di successo, Sony pubblicò immagini cartoon di Venom su Weibo, una delle quali lo mostrava in un nightclub, scena che inspiegabilmente fu inclusa anche nel sequel.

Più che imparare dai propri fallimenti, Sony avrebbe dovuto osservare quelli degli altri studi che cercavano di costruire progetti simili—soprattutto considerando che uno di questi aveva già prodotto un cinecomic ai limiti pieno di personaggi di serie Z, ancorato a un’interpretazione “da metodo” di Jared Leto. In effetti, Suicide Squad del 2016 avrebbe dovuto fornire una lunga lista di motivi per cui Sony non avrebbe dovuto realizzare Morbius, uscito nel 2022 e massacrato dalla critica.

I lettori ricorderanno subito i bizzarri e inquietanti resoconti sul comportamento della star mentre si preparava al ruolo di Joker nel film DC—e certo, Leto riuscì a spaventare anche la troupe di Morbius in modi simili. Ma più di questo, Leto era già stato una presenza divisiva e poco convincente in Suicide Squad, e pochissimi spettatori lo consideravano un Joker all’altezza di Jack Nicholson, Heath Ledger o Joaquin Phoenix. Diciamolo chiaramente: Leto è uno di quegli attori che il pubblico sembra detestare quasi a livello personale.

La scelta di Jared Leto non è frustrante come altre decisioni prese da Sony, ma è strana. Michael Morbius è un personaggio anonimo, che chiunque avrebbe potuto interpretare. Perché puntare su una star costosa, se poi questa non è in grado di elevare il progetto al livello di un vero blockbuster? Questo avrebbe dovuto essere un chiaro segnale che la strategia commerciale di Sony era ferma a dieci anni fa.

Se Morbius conteneva almeno qualche easter egg su Spider-Man, uno di questi non finì nel final cut, nonostante fosse uno dei momenti più memorabili del marketing. Nel primo trailer, Morbius viene infatti mostrato mentre cammina in un vicolo accanto a un murales raffigurante Spider-Man, con la scritta “Murderer”.

L’immagine generò enorme confusione, per diversi motivi. Sembrava provenire dalla trilogia di Sam Raimi, e questo poteva implicare che Morbius fosse ambientato in un universo differente dagli altri film Sony o addirittura che l’intero franchise Sony Marvel fosse parte della timeline di Raimi. L’aggiunta di un personaggio del MCU non fece altro che rendere tutto ancora più caotico.

Alla fine, però, quella scena non fu mai inclusa nel film, né era mai stata concepita per esserlo. Il regista Daniel Espinosa dichiarò che fu girata senza il suo coinvolgimento, e che non faceva parte della storia che voleva raccontare. Una lettura poco caritatevole di questa scelta porterebbe a pensare che Sony abbia inserito l’immagine di Spider-Man nel trailer solo per generare hype e confusione, cercando di far credere che Morbius avesse più legami con l’universo di Spider-Man di quanti ne avesse realmente.

Parlando di Morbius che si infila a forza nel multiverso, Sony ha approfittato del caos dimensionale di Spider-Man: No Way Home per trascinare Adrian Toomes (alias L’Avvoltoio, interpretato da Michael Keaton) in quella che potrebbe essere la scena post-credits più insensata di sempre.

Questa decisione fu presa prima che Sony o Daniel Espinosa capissero come si sarebbe sviluppata la trama di No Way Home. Come rivelato poi, la scena dovette essere rimontata all’ultimo momento per adattarsi alla versione definitiva dell’incantesimo del Doctor Strange.

Per quanto Keaton sia un attore straordinario e Toomes uno dei migliori villain del MCU, il suo inserimento in Morbius non ha alcun senso né dal punto di vista narrativo né da quello commerciale.

Dal punto di vista della trama, l’incantesimo di Strange attirava i villain che conoscevano l’identità segreta di Spider-Man e poi li rimandava indietro, cancellando la memoria di Peter Parker sulla Terra-616. Quindi perché Toomes sarebbe stato mandato in un universo dove Spider-Man non è mai esistito? Forse Sony aveva sempre pianificato di dichiarare retroattivamente che in quell’universo c’era uno Spider-Man mai visto prima, come una compagnia assicurativa disonesta che tenta di riscuotere su una polizza inesistente.

Ma anche dal punto di vista commerciale, qual era il piano? Costringere Keaton a interpretare questo personaggio fino agli 80 anni, incatenandolo a un franchise moribondo? Se Sony avesse voluto costruire un vero collegamento tra i film, avrebbe potuto semplicemente introdurre il Venom di Tom Hardy, dando alla saga una connessione solida e riconoscibile. Invece, ha cercato di sfruttare la popolarità del MCU senza una vera strategia, con il solo obiettivo di cavalcare l’onda del successo di No Way Home.

L’ultimo e, senza dubbio, più incredibile passo falso dell’epopea Morbius di Sony (se escludiamo Matt Smith che balla sulle note di “Have Sex”) è stato, ovviamente, rilanciare il film nei cinema dopo che era già stato un flop colossale al botteghino.

Per qualche motivo, Morbius attirò l’attenzione dei social media in un modo che né Venom né Venom: la furia di Carnage riuscirono a fare, generando un’ondata infinita di meme quell’estate.

Se c’è una cosa da imparare da tutto questo, è che nessuno sa leggere le situazioni peggio della Sony. Sicuramente, avranno pensato, questa presa in giro virale è un segnale che la gente vuole pagare oltre 10 dollari per andare a vedere questo disastro post-pandemia, in un ambiente chiuso dove non può ordinare cibo, controllare il telefono o prendere in giro la faccia da vampiro di Jared Leto con gli amici.

Purtroppo, come la nostra generazione sta imparando nel modo più fastidioso possibile, i meme non sono investimenti finanziari affidabili. La re-release di Morbius incassò meno di 100.000 dollari nel primo giorno e finì con un totale imbarazzante di circa 300.000 dollari.

Per quanto l’intero Spider-Verse senza Spider-Man della Sony sia stato un errore concettuale fin dall’inizio, possiamo almeno riconoscere che Venom e Morbius hanno abbastanza materiale fumettistico per giustificare uno stand-alone—a patto che ci siano un contesto narrativo ben costruito e una squadra creativa all’altezza della sfida.

Madame Web, invece, no.

Sony da tempo si batteva per produrre un cinecomic al femminile nell’universo di Spider-Man, sin dai primi giorni del nuovo franchise. Un film su Black Cat, Silver Sable o Spider-Woman avrebbe avuto perfettamente senso—ma per renderli davvero guardabili, sarebbe stato necessario investire più dei miseri 100 milioni di dollari che Sony sembrava disposta a spendere per questi progetti (The Amazing Spider-Man costò quasi 300 milioni, mentre il film post-Venom più costoso ne ha ricevuti appena 110).

E invece, Sony ha scelto di realizzare Madame Web, un film su un personaggio che non ha mai neppure avuto una serie a fumetti propria e che è una spalla delle spalle nei fumetti di Spider-Man. Il risultato è un prodotto che non è né un vero cinecomic né il traguardo nella rappresentazione femminile che Sony sperava di ottenere. Nemmeno la sua iconica sedia a rotelle viene mostrata fino agli ultimi minuti del film. Il tutto, ovviamente, per finire con un flop clamoroso al botteghino, nonostante il budget ridotto.

Eppure, ci sono stati progetti ancora più assurdi in fase di sviluppo.

Con personaggi come Otto Octavius (che, oltre a essere Doctor Octopus, è stato Spider-Man in una delle migliori trame fumettistiche di sempre) e Norman Osborn a disposizione, Sony ha invece speso tempo ed energie nel cercare di convincere Spike Lee a dirigere un film su Nightwatch.

Ah, e non dimentichiamoci il tentativo di lavorare con Donald Glover per realizzare un film su Hypno-Hustler—invece di, che so, dargli un ruolo nel live-action come Prowler, un personaggio che ha già interpretato, che il pubblico conosce e che è stato reso iconico grazie a Un nuovo universo .

Ma la decisione più ridicola di tutte è stata senza dubbio “El Muerto”, un film basato su un villain di Spider-Man apparso in appena due fumetti. Ancora una volta, una lettura poco caritatevole della situazione porterebbe a pensare che Sony abbia cinicamente creduto di poter stampare soldi semplicemente appiccicando il logo Marvel su un film e scritturando Bad Bunny come protagonista. Tanto, che importa? Ai fan dei fumetti e della musica non interessa l’arte o la narrazione, giusto?

Anche Brian Michael Bendis, celebre creatore di fumetti, inizialmente difese questi progetti, paragonandoli a quando Marvel scommise su personaggi meno noti come Iron Man. Peccato che Iron Man fosse comunque un nome importante nel Marvel Universe, mentre se Kevin Feige fosse riuscito a costruire un universo cinematografico da miliardi di dollari su Flatman, allora forse El Muerto avrebbe avuto una speranza.

Quando Rhys Ifans, l’arma segreta di House of the Dragon, è apparso nel trailer di Venom: The Last Dance, la sorpresa è stata invece doppia. Primo, perché Ifans ha già interpretato il Dott. Curt Connors (alias Lizard) in The Amazing Spider-Man, un film che appartiene a un universo teoricamente separato dai film di Venom. Secondo, perché Ifans ha passato il suo primo Comic-Con nel 2011 ubriaco a lamentarsi di quanto odiasse i cinecomic e, soprattutto, i fan dei cinecomic.

“Oggi compio 44 anni, sono ubriaco come un lord e, grazie a [Lizard], completamente privo di dignità”, avrebbe detto secondo il San Diego Reader. “Vi odio tutti. Buonanotte.”

Poco importa, giusto? Sono passati più di dieci anni, e Ifans evidentemente ha mantenuto rapporti abbastanza civili con Sony e Marvel da tornare, anche se brevemente, in Spider-Man: No Way Home. Quindi perché non farlo rientrare, alla Michael Keaton/Avvoltoio, anche se non ha alcun senso narrativo? Aggiungere un po’ di ossigeno al franchise morente con dei crossover sembrerebbe una strategia ragionevole per Sony.

Ma il Sony Spider-Verse non è noto per la coerenza, quindi invece di fargli interpretare Connors, lo hanno messo a fare “Tizio a caso in un furgone”. Fantastico.

Nessuno si aspettava che Venom: The Last Dance sarebbe stato un grande film, ma c’erano alcuni segnali che lasciavano sperare almeno in qualcosa di guardabile.

Prima di scoprire che Rhys Ifans era solo un tizio qualunque, la trama multiversalesembrava più intrigante rispetto ai due precedenti film di Venom. Inoltre, Kelly Marcel passava dalla sceneggiatura alla regia, lasciando intendere una visione più coesa, considerando che nel suo curriculum ci sono film come Crudelia e Saving Mr. Banks. E poi, diciamolo, quella scena del cavallo-simbionte nel trailer era oggettivamente cool.

Ma l’elemento più promettente era stata l’introduzione di Knull, una delle figure più potenti e terrificanti dell’universo Marvel, interpretato da Andy Serkis. Finalmente, qualcosa di più grande dei soliti simbionti-clone. Peccato che Sony abbia il budget mentale di qualcuno che compra gratta e vinci dal tabaccaio, sperando in una vincita impossibile ma comunque spendendo “solo” 100 milioni di dollari. Knull passa praticamente tutto il film incollato al suo trono di melma, e la sua fine patetica sarà ricordata solo come il colpo di grazia per questa saga già condannata.

Le cose si sono fatte ancora più ridicole quando il team di Kraven il Cacciatore ha rivelato che il loro Kraven sarebbe stato un “amante degli animali”. Nei fumetti, il cacciatore supremo amava il suo leone talmente tanto da trasformarlo nel gilet più stiloso della storia, quindi… diciamo che qualcosa non torna.

Battute a parte, il dibattito su Kraven l’Animalista era già irrilevante prima ancora che il film uscisse. Dopo Morbius, i film Sony non stavano neanche più fingendo di avere una coerenza interna, quindi chi se ne importa?

Ma il punto centrale di questa scelta sottolinea un problema più grande: Sony si rifiuta di trattare i suoi protagonisti come veri villain.

Se avessero avuto il coraggio di abbracciare il lato oscuro di questi personaggi, avrebbero potuto creare cinecomic audaci e realmente interessanti, magari anticipando perfino le decostruzioni del genere supereroistico alla The Boys.

Pensateci: Kraven, Morbius e Venom avrebbero potuto ribaltare gli archetipi Marvel—la giustizia spietata di Daredevil, il genio ossessivo di Tony Stark, il dilemma morale del potere di Spider-Man—analizzandoli dal punto di vista di personaggi più complessi e, sotto certi aspetti, più “umani”.

Invece, Sony ha scelto di trasformare antieroi e supercriminali in protagonisti senza carisma, depotenziando tutto ciò che li rendeva interessanti.

Se Venom: The Last Dance chiuderà davvero il Sony Spider-Verse, non sarà quindi una sorpresa. Le scelte sbagliate si sono accumulate anno dopo anno, e alla fine il pubblico ha smesso di crederci. Se Sony avesse scommesso sulla complessità morale, anziché su un marketing ingannevole e su storie raffazzonate, forse oggi parleremmo di un successo.

Ma alla fine, tutto si riduce a Sony non ha imparato nulla.

Un altro dei piani a lungo termine di Sony per il franchise di Spider-Man era un film sui Sinistri Sei, la loro balena bianca (e no, prima che a Sony venga qualche idea, “White Whale” non è un villain oscuro di Spider-Man da trasformare in un flop da botteghino …).

A differenza degli Avengers, Spider-Man non ha una squadra iconica con cui realizzare un evento cinematografico crossover. Tuttavia, il suo portfolio di cattivissimi è tra i più vasti e famosi della Marvel, e con un minimo di strategia—magari introducendo i personaggi nei loro film standalone—si sarebbe potuto creare una squadra di supercriminali che si “riunisce” (per mancanza di un termine migliore).

A livello concettuale, un film su un team-up di villain è un’idea divertente, che avrebbe potuto stampare bei soldi per Sony, specialmente evitando gli errori di Suicide Squad del 2016.

Esisterebbero diversi modi per rendere questo ipotetico film interessante anche senza Peter Parker. Si sarebbe potuto strutturare come un western sci-fi, con fuorilegge costretti a unire le forze contro un male più grande.

Oppure, prendendo spunto dal videogame Spider-Man: Edge of Time, si sarebbe potuto scritturare un attore più anziano per interpretare un Peter Parker malvagio, mandando i Sinistri Sei nel futuro per fermarlo. Un’idea che avrebbe perfino potuto introdurre l’universo 2099 con Miguel O’Hara.

Solo idee in libertà, sia chiaro.

A questo punto, se dovessimo tirare a indovinare perché Sony ha abbandonato il film sui Sinistri Sei, la risposta sarebbe sempre la solita: il budget!

Oltre ai costosi effetti visivi per 6-7 personaggi, Sony avrebbe infatti dovuto ingaggiare attori di alto livello per ognuno di essi. E non puoi realizzare un blockbuster di quel tipo con meno di 250 milioni di dollari.

E dopo questa lunga passeggiata nella memoria degli orrori di casa Sony, possiamo tutti concordare su una cosa: meglio un film costoso ma ben fatto, piuttosto che sei che non valgono nemmeno il prezzo del biglietto.

© Riproduzione riservata