Ritorno al Futuro: un documentario con Kirk Cameron svela i segreti della trilogia (dirige Peyton Reed)

Titolo originale : The Secrets of the Back to the Future Trilogy , uscita : 12-06-1990. Regista : Peyton Reed.

Dai meandri di YouTube (ma è finito anche sull’edizione DVD americana del 2002 e nel cofanetto DVD/Blu-ray del 2010) abbiamo ripescato The Secrets of the Back to the Future Trilogy, simpatico documentario datato 1990 sul dietro le quinte della popolare trilogia di Ritorno al Futuro creata del regista Robert Zemeckis e del produttore Steven Spielberg.

Una delle curiosità che lo riguardano, al di là dei contenuti, è che è stato scritto e diretto da un giovanissimo Peyton Reed, il futuro regista di Ant-Man per i Marvel Studios.

Pubblicato più o meno nello stesso periodo di Ritorno al futuro Parte III, in I segreti della trilogia di Ritorno al futuro ci uniamo a Kirk Cameron (Genitori in blue jeans) per un incredibile viaggio fino al 1885 con la DeLorean di Doc Brown. Con un piccolo aiuto da parte dei realizzatori, l’attore intende far luce su alcune delle più grandi domande che hanno afflitto molti fan della saga.

Il documentario offre uno squarcio di ciò che è successo durante la realizzazione del terzo capitolo, incluse interviste con i protagonisti e la troupe, compresi Michael J. Fox, Tom Wilson e Christopher Lloyd.

In più, mostra anche alcune scene cancellate dal film che potreste non aver mai visto prima.

Di seguito trovate i 25 minuti di The Secrets of the Back to the Future Trilogy:

