Sam Raimi su La Casa: “The Evil Dead titolo tremendo, fui costretto a sceglierlo tra due”

I fan di vecchia data sanno bene che The Evil Dead (tradotta da noi col ben meno suggestivo La Casa) di Sam Raimi è nato come cortometraggio in 8 millimetri dal titolo Within the Woods, ma sapevate che il classico del 1981 avrebbe dovuto chiamarsi in modo molto diverso?

Sam Raimi era infatti inizialmente deciso a intitolare il suo film The Book of the Dead, ma non fu lui a decidere di cambiarlo.

Come spigato recentemente a Empire, il regista ha spiegato:

Il titolo originale del film [originale] era The Book of the Dead. Ma l’agente addetto alle vendite Irvin Shapiro convocò Rob [Tapert], Bruce [Campbell] e me e ci disse: ‘Stiamo cambiando il titolo, ragazzi’. Lo spazio pubblicitario sui giornali si paga a centimetri, gente. Non avremo un titolo lungo cinque parole. ‘Dead’ può rimanere. Potete inserire un’altra parola. Potete chiamarlo 101% Dead, oppure Evil Dead.

Sam Raimi ha quindi ricordato:

Pensai: ‘Ma sono i due titoli peggiori che abbia mai sentito in vita mia! Evil Dead fa schifo! Come può qualcosa essere malvagio e morto? Ho pensato che fosse così stupido …‘.

Il filmmaker ha poi sottolineato di essersi poi ricreduto:

Così, scelsi il meno peggio tra quei due titoli orribili. Ma ora ha iniziato a piacermi. È piuttosto buono.

Di seguito trovate il corto Within the Woods:

