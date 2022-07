Teaser per Black Panther: Wakanda Forever, si piange T’Challa ma c’è Namor da affrontare

Come largamente anticipato, nella notte i Marvel Studios hanno lanciato il poster e il teaser trailer di Black Panther: Wakanda Forever, sequel del film del 2018 (la recensione) che è stato ancora una volta diretto da Ryan Coogler da una sceneggiatura da lui stesso scritta insieme a Joe Robert Cole.

Non ci sono ancora i dettagli ufficiali della trama, ma è stato confermato che si tratterà del capitolo conclusivo della ‘Fase 4’ del MCU.

Black Panther: Wakanda Forever vedrà anche il ritorno della maggior parte del cast principale originario, tra cui Lupita Nyong’o come Nakia, Danai Gurira come Okoye, Angela Bassett come Ramonda, Martin Freeman come Everett K. Ross, Letitia Wright come Shuri e Winston Duke come M’Baku.

Tenoch Huerta (Narcos: Messico) interpreta invece Namor the Submariner, l’antagonista principale del film.

Vi rimandiamo poi all’approfondimento su tutti gli altri annunci relativi ai film e alle serie in arrivo per il MCU fatti al SDCC 2022.

In attesa delle versione estesa (e di quella italiana), di seguito – sulle note di No woman no cry – trovate il teaser trailer internazionale di Black Panther: Wakanda Forever, che arriverà nei nostri cinema l’11 novembre, che getta una prima occhiata su come continuerà il franchise dopo la tragica scomparsa di Chadwick Boseman, tra momenti di commozione generale e preparativi per un nuovo scontro:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube