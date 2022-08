Teaser per Bones and All: Chalamet è un cannibale on the road per Guadagnino

Titolo originale : Bones and All , uscita : 23-11-2022. Regista : Luca Guadagnino.

In attesa dell’anteprima mondiale alla prossima Mostra del Cinema di Venezia, sono intanto arrivati online il poster e il teaser trailer di Bones and All, nuovo film di Luca Guadagnino (Suspiria) che vede protagonisti l’affezionato Timothée Chalamet (Chiamami col tuo nome) e Taylor Russell (Escape Room).

Questa la trama ufficiale:

Il film racconta la storia di un primo amore, quello che porta Maren, una giovane donna che impara a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un reietto vagabondo dall’animo combattivo, a unirsi e intraprendere un’odissea di centinaia di chilometri nell’America di Ronald Reagan, tra botole, passaggi segreti e stradine di provincia.

Tuttavia, per quanto si sforzino, qualunque strada sembra riportarli al loro tremendo passato, fino al momento finale che deciderà se il loro amore sia realmente in grado di sopravvivere al loro essere altro rispetto al mondo che li circonda.

La sceneggiatura è stata scritta da David Kajganich, già al lavoro su Suspiria qualche anno fa. Camille DeAngelis ha invece scritto il romanzo su cui è basato il film, un ‘coming of age coi cannibali‘.

Il cast dell’adattamento cinematografico comprende anche Mark Rylance, André Holland, Jessica Harper, Michael Stuhlbarg, David Gordon-Green, Francesca Scorsese e Chloë Sevigny.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Bones and All, che dovrebbe uscire in novembre:

Fonte: YouTube