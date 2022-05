Teaser per Devotion: in missione coi top gun della guerra di Corea

Sony Pictures ha da poco diffuso il primo teaser trailer di Devotion, film di guerra ambientato durante la guerra di Corea (1950-1953) e incentrato sui piloti della Marina degli Stati Uniti che vi hanno combattuto.

Si basa sul bestseller Devotion: An Epic Story of Heroism, Friendship, and Sacrifice di Adam Makos ed è stato diretto da J.D. Dillard (Sleight – Magia).

Tra i protagonisti troviamo invece Jonathan Majors (Loki) e Glen Powell (Top Gun: Maverick), che interpretano due aviatori, il tenente Tom Hudner (Powell) e il guardiamarina Jesse Brown (Majors), che è stato il primo pilota in seconda nero della Marina. Hanno combattuto con il Navy Fighter Squadron 32.

Questa la trama ufficiale:

Il film narra la straziante storia vera di due piloti di caccia d’élite della Marina degli Stati Uniti durante la guerra di Corea. I loro sacrifici eroici alla fine li avrebbero resi celebri.

Il cast di Devotion – che è stato classificato PG-13 per ‘strong language, some war action/violence, and smoking’ – include anche Christina Jackson nei panni della moglie di Jesse, Daisy Brown, Thomas Sadoski nei panni di Dick Cevoli e Joe Jonas in quelli di Marty Goode, oltre a Rossy de Palma, Daren Kagasoff e Nick Hargrove.

In attesa di capire quando arriverà dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Devotion, che uscirà nelle sale americane il 28 ottobre, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

Fonte: YouTube