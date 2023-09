Teaser per Galline in fuga – L’alba dei nugget (film Netflix), una nuova minaccia per i gallinacei della Aardman

Titolo originale : Chicken Run: Dawn of the Nugget , uscita : 08-12-2023. Regista : Sam Fell.

Netflix ha diffuso a sorpresa il teaser trailer e il poster di Galline in fuga – L’alba dei nugget (Chicken Run: Dawn of the Nugget), sequel del popolare film in stop-motion del 2000 della Aardman(Wallace e Gromit, Shaun, Vita da pecora) che è stato diretto dal regista premio Oscar Sam Fell (ParaNorman e Giù per il tubo).

Questa la trama ufficiale:

Essendo riuscita a fuggire per il rotto della cuffia dalla fattoria dei Tweedy, Gaia ha finalmente trovato un posto da sogno: un tranquillo rifugio su un’isola per l’intero pollaio, lontano dai pericoli causati dall’uomo.

Quando lei e Rocky danno alla luce una pulcina di nome Molly, il lieto fine sembra vicino. Ma sulla terraferma, l’intera razza dei gallinacei deve affrontare una nuova e terribile minaccia. Per Gaia e la sua gang la tanto agognata libertà potrebbe essere a rischio, ma questa volta non si fermeranno davanti a nulla!

Il regista Sam Fell ha commentato:

Si dice che un film sia ben riuscito quanto lo è il suo cattivo, e la nemesi di Gaia, la signora Tweedy, è uno dei villain migliori, decisa in L’alba dei Nugget ad attuare una vendetta senza precedenti. Lavorare con Miranda Richardson per trasformarla nella super cattiva anni Sessanta Melisha Tweedy è stato un piacere.

Miranda riesce a equilibrare perfettamente dramma e commedia, facendoti ridere e allo stesso tempo spaventare. A completare il nostro fantastico cast Peter Serafinowicz che interpreta Reginald Smith, un uomo d’affari un po’ disorientato in visita alla gigantesca fabbrica di nugget della signora Tweedy. Serve un particolare genio comico per fare da contraltare all’incredibilmente spaventoso super villain di Miranda Richardson. Peter ci riesce con naturale raffinatezza.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer doppiato in italiano di Galline in fuga – L’alba dei nugget, che finirà nel catalogo di Netflix il 15 dicembre, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube