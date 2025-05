Teaser per HIM: horror sul football americano prodotto da Jordan Peele

Titolo originale : HIM , uscita : 18-09-2025. Regista : Justin Tipping.

Cosa saresti disposto a sacrificare per diventare il più grande di tutti i tempi? Universal ha diffuso il poster e il teaser trailer di HIM, nuovo film horror targato Monkeypaw Productions di Jordan Peele.

Il film viene descritto come un ‘agghiacciante viaggio nel santuario interiore della fama, dell’idolatria e della ricerca dell’eccellenza a ogni costo’. Con protagonista Marlon Wayans (Air, Respect) questa è la trama ufficiale:

Tyriq Withers (nel prossimo So Cosa Hai Fatto) è Cameron Cade, un quarterback emergente che ha dedicato la propria vita, e identità, al football. Alla vigilia della prestigiosa scouting Combine del campionato professionistico, Cam viene aggredito da un fan squilibrato e subisce un trauma cranico potenzialmente devastante per la sua carriera.

Quando tutto sembra perduto, Cam riceve un’ancora di salvezza dal suo idolo: Isaiah White (Wayans), leggendario quarterback otto volte campione e megastar culturale, che si offre di allenarlo nel suo isolato compound, che condivide con la moglie influencer Elsie White (Julia Fox; Diamanti Grezzi, No Sudden Move).

Ma man mano che l’allenamento accelera, il carisma di Isaiah si trasforma però in qualcosa di più oscuro, trascinando il suo allievo in una spirale disorientante che potrebbe costargli molto più di quanto si aspettasse.

HIM presenta un cast di supporto dinamico, tra cui Tim Heidecker (First Time Female Director, Noi) e il comico australiano Jim Jefferies (The Jim Jefferies Show), oltre al lottatore MMA Maurice Greene e alle star dell’hip hop Guapdad 4000 e Tierra Whack (nominata ai Grammy), tutti al loro debutto cinematografico.

In cabina di regia c’è Justin Tipping (Kicks), su una sceneggiatura scritta da Zack Akers & Skip Bronkie (creatori della serie sci-fi crime Limetown) insieme a Justin Tipping.

In attesa di capire quando lo vedremo in Italia (negli USA il 19 settembre), di seguito trovate il teaser trailer internazionale di HIM, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

