Teaser per Mickey 17: Pattinson è un clone sacrificabile per Bong Joon-ho

Vi stavate chiedendo quale fosse il prossimo progetto di Bong Joon-ho dopo il premio Oscar per Parasite? Ebbene, si tratta di Mickey 17, adattamento del romanzo fantascientifico Mickey7 di Edward Ashton uscito all’inizio di quest’anno.

Oggi, la Warner Bros. Pictures ha rivelato che la data di uscita nelle sale americane del film è fissata al 29 marzo 2024, con l’annuncio che è stato accompagnato da un teaser che offre il primo sguardo alla star Robert Pattinson.

Nel cast ci sono anche Toni Collette, Steven Yeun, Mark Ruffalo e Naomi Ackie.

Questa la trama ufficiale del libro:

Mickey7 è un ‘sacrificabile’: il dipendente usa e getta di una spedizione umana inviata a colonizzare il mondo ghiacciato di Niflheim. Ogni volta che una missione è troppo pericolosa, o addirittura suicida, l’equipaggio si rivolge ai Mickey. Dopo la morte di un’iterazione, viene rigenerato un nuovo corpo con la maggior parte dei suoi ricordi lasciati intatti. Dopo sei morti, Mickey7 capisce i termini del suo accordo … e perché lui fosse l’unica ‘posizione coloniale’ non occupata quando l’ha assunta.

Durante una missione di esplorazione di routine, Mickey7 scompare e viene dato per morto. Quando torna alla base della colonia, sorprendentemente aiutato dai nativi, il destino di Mickey7 è però ormai segnato. C’è un nuovo clone, Mickey8, che si presenta per le funzioni del ‘sacrificabile’. L’idea di avere duplicati dei ‘sacrificabili’ è universalmente detestata e, se catturati, verranno probabilmente gettati nel riciclatore di proteine.

Mickey7 deve quindi mantenere il segreto del suo doppio con il resto della colonia. Nel frattempo, la vita su Niflheim sta peggiorando. L’atmosfera è inadatta agli esseri umani, il cibo scarseggia e la terraformazione sta andando male. Le specie autoctone sono sempre più curiose nei confronti dei loro nuovi vicini, e questa curiosità spinge il Comandante ad avere molta paura. In ultima analisi, la sopravvivenza di entrambe le forme di vita dipenderà da Mickey7. Sempre che riesca a non morire per sempre …

In attesa di saperne di più, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Mickey 17:

