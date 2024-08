Teaser per Presence: Lucy Liu entra nella casa infestata di Steven Soderbergh

Presence, storia di fantasmi diretta da Steven Soderbergh (KIMI), è stato recentemente acquisito dalla NEON, che ne ha prontamente diffusi il poster e il trailer.

Questa la trama ufficiale:

Una famiglia si trasferisce in una casa di periferia e si convince di non essere sola.

Una forza soprannaturale si è infatti infiltrata nella casa e si è interessata in modo particolare alla figlia della coppia.

La sceneggiatura è di David Koepp (Carlito’s Way, Jurassic Park).

Tra i protagonisti del film ci sono Lucy Liu (Kill Bill: Volume 1), Chris Sullivan, Callina Liang, Julia Fox, Eddy Maday e West Mulholland.

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti (negli USA nel gennaio 2025), di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Presence, che non rivela molto per ora:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube