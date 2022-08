Teaser per Something in the Dirt: segni ultraterreni nel cielo di Benson e Moorhead

Titolo originale : Something in the Dirt , uscita : 10-07-2022. Regista : Justin Benson.

Sono stati da poco diffusi il poster e il teaser trailer di Something in the Dirt, fanta-thriller che è stato diretto dalla coppia formata da Justin Benson e Aaron Moorhead (Spring, The Endless, Synchronic).

Questa la trama ufficiale:

Due nuovi vicini assistono a quello che sembra essere un evento soprannaturale in uno dei loro appartamenti.

All’inizio terrorizzati, si rendono resto conto che documentare questo fenomeno potrebbe fornire loro le vite che hanno sempre sognato.

Nel cast ci sono gli stessi Aaron Moorhead, Justin Benson e Sarah Adina Smith.

È una sorta di lettera d’amore a Los Angeles“, hanno detto i due filmmaker. “Il film è un mistery, quindi non vogliamo svelare troppo. Ma… più in generale il film parla di questi due nuovi vicini – uno di loro si è appena trasferito in questo appartamento… succede qualcosa che potrebbe essere paranormale o ultraterreno. E decidono di esplorarlo insieme”.

Aggiungono: “È una reazione alla domanda ‘E se facessi X-Files oggi? Come lo faresti?’.”

In attesa di capire se lo vedremo un giorno anche dalle nostre parti, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Something in the Dirt, che arriverà nei cinema americani il 4 novembre:

Fonte: YouTube