Teaser per The Pale Blue Eye (film Netflix): Christian Bale indaga assieme ad Edgar Allan Poe

Netflix ha appena diffuso il teaser trailer di The Pale Blue Eye, thriller gotico diretto da Scott Cooper (Crazy Heart, Antlers) e interpretato da Christian Bale e da Harry Melling (Harry Potter) nei panni dello scrittore Edgar Allan Poe.

Il film si basa sull’omonimo romanzo di Louis Bayard del 2003.

Questa la trama ufficiale:

West Point, 1830. Nelle prime ore di una grigia mattina d’inverno, un cadetto viene trovato morto. Ma dopo che il corpo arriva all’obitorio, la tragedia diventa atroce quando si scopre che il cuore del giovane è stato abilmente rimosso.

Temendo danni irreparabili alla neonata accademia militare, i suoi leader si rivolgono allora a un detective locale, Augustus Landor (Bale), per risolvere l’omicidio.

Ostacolato dal codice del silenzio dei cadetti, Landor chiede l’aiuto di uno di loro per portare avanti il ​​caso, un eccentrico cadetto con un disprezzo per i rigori dell’esercito e un debole per la poesia: un giovane di nome Edgar Allan Poe (Melling).

Nel cast ci sono anche Gillian Anderson (The Crown), Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Charlotte Gainsbourg (Antichrist), Toby Jones (First Cow), Harry Lawtey (Industry), Simon McBurney (Carnival Row), Timothy Spall (Mr. Turner), Hadley Robinson (Moxie), Joey Brooks (Molly’s Game), Brennan Cook (Encounter), Gideon Glick (Marvelous Mrs. Maisel), Fred Hechinger (The White Lotus), Matt Helm (Tragedy of Macbeth), Steven Maier (The Plot Against America), Charlie Tahan (Ozark) e Robert Duvall (The Judge).

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di The Pale Blue Eye, che finirà sul Netflix il 6 gennaio 2023:

