Teaser per The Shrouds: Vincent Cassel medita nel thriller cimiteriale di Cronenberg

A qualche mese dalle prime immagini e a qualche giorno dall’anteprima al festival di Cannes, è finalmente arrivato online il teaser trailer di The Shrouds, body horror “cimiteriale” che è stato diretto da David Cronenberg e vede protagonisti Vincent Cassel (La promessa dell’assassino), Diane Kruger (Bastardi senza gloria), Guy Pearce (Memento) e Sandrine Holt (“Fear the Walking Dead”).

Questa la trama ufficiale:

Karsh (Cassel) è un uomo d’affari innovativo e vedovo ancora in lutto, che costruisce un nuovo dispositivo per connettersi con i morti all’interno di un sudario.

Questo strumento di sepoltura installato nel suo cimitero all’avanguardia, anche se controverso, consente a lui e ai suoi clienti di osservare la decomposizione della persona amata defunta in tempo reale.

L’attività rivoluzionaria di Karsh è sul punto di diventare mainstream quando diverse tombe nel cimitero vengono vandalizzate e quasi distrutte, inclusa quella di sua moglie.

Mentre lui fatica a capire un chiaro motivo per l’attacco, il mistero di chi ha causato questo caos, e perché, lo spinge a rivalutare i suoi affari, il matrimonio e la fedeltà alla memoria della sua defunta moglie, oltre a spingerlo verso nuovi inizi.

Il regista canadese ha commentato:

La maggior parte dei rituali di sepoltura servono a evitare la realtà della morte e la realtà di ciò che accade a un corpo. Direi che nel nostro film si tratta di un’inversione della normale funzione di un sudario. Qui si tratta di rivelare piuttosto che di nascondere. Ho scritto questo film mentre vivevo il dolore per la perdita di mia moglie, morta sette anni fa. È stata un’esplorazione per me, perché non si trattava solo di un esercizio tecnico, ma di un esercizio emotivo.

In attesa della versione estesa e della data di uscita, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di The Shrouds, che ci dà un veloce assaggio di quello che ci aspetta:

